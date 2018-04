DEL CERRITO AL SANTUARIO

POR LAURA VALDELAMAR Noticia El 15 de enero de 1745, juran como patrona a la virgen de El Pueblito y es d e c l a r a d a patrona de los queretanos por las autoridades civiles, dijo el ex ministro provincial de la Provincia de San Pedro y San Pablo en Michoacán, fray Eulalio Rivera Hernández, quien con su gran sabiduría comparte parte de la historia de la venerada imagen y que congrega a miles de feligreses de diversas partes de la república.

En una amena plática comenta que fue en la época de la Revolución, y de la Independencia que proclamaron patrona o protectora de los ejércitos Conservador y Libertador, ahí dijo fue donde estuvo la dificultad porque buscaban destruir a la imagen, y a quienes les brindaba protección la declararon Generala por lo que trae una banda.

Y está también la banda tricolor que le impusieron los del Ejército Libertador que querían una Independencia total de México, que era muy buena y que muchos de la iglesia estaban de acuerdo, así como también había quienes en la iglesia no estaban de acuerdo, había todavía conservadores que querían que todavía estuviéramos sujetos a España como también sucedió en el pueblo, no éramos la exclusión los eclesiásticos.

Asimismo señaló que la imagen estuvo escondida tanto en Querétaro como en El Pueblito.

En Querétaro estuvo escondida en una casa en la antigua calle del Chirimoyo ahora Pasteur, ahí estuvo oculta y tanto el emparedamiento, porque allá sí se ocultó en una pared como el sacarla de la pared fue con la presencia de jueces para que se viera que si era la auténtica que se depositaba como la que se volvía a sacar de manera que la familia era la familia Solorio entre la que había un sacerdote diocesano y su hermana una señorita, ellos fueron los que tuvieron esa dicha de tenerla en su casa.

Aquí fue en la sacristía hay tres alacenas una de esas alacenas tiene un fondo y el fondo corredizo hay un espacio triangular que lo llegaron a utilizar como habitación se dividió ese espacio, el segundo piso se dividió en tres partes, en una parte estuvo un hermano, en otra un sacerdote y en otra la Santísima imagen.

Mencionó que la virgen que estuvo emparedada o escondida es la original que actualmente se conoce y que hace unos días estuvo en Catedral.

Dijo que Fray Sebastián Gallegos esculpió la imagen y se la obsequió a Fray Nicolás de Zamora, quien la colocó en El Cerrito y en el transcurso del tiempo fue cambiando tanto lo que significaba para el pueblo porque no había logrado una conversión sincera al cristianismo en el día eran cristianos y por la noche acudían al Cerrito a adorar a sus divinidades había una doble vida, cuando ya trajeron a la imagen que originalmente es la inmaculada, no tiene más que una serpiente a los pies, una luna y la imagen de María es una talla de caña de maíz le ponían todos los canutos de la caña de maíz y ahí moldeaban a la imagen es como se hizo originalmente la inmaculada que mide 53.

5 centímetros y pesa medio kilo.

La inmaculada ya tiene las marcas de que ya está embarazada, se podía decir la virgen de la anunciación, porque en ese momento se encarnó a Cristo en las entrañas, ya lo lleva, ya se le nota que está embarazada.

Las cosas comenzaron porque se le dijo al pueblo que esta representa la imagen de Dios, la gente no tenía los conceptos que era el contacto visual y perceptivo entonces tuvieron que hacer el niño, era una imagen de vestir, le falta vestido en la talla original se le puso el niño que es de madera, es diferente a la escultura original hubo un cambio porque hubo que vestir al niño de tela y trataron de vestir a la virgen de tela que no la necesitaba y así vino una transformación Así vino la imagen que tiene la mayordomía no tiene al niño tiene a San Francisco con los tres mundos, no sabemos si fue primero el niño o San Francisco no hay datos al respecto.

Esto por el misterio de la concepción de María a ella se le aplicó de manera preventiva la redención de Cristo nuestro señor así como nos vacunan cuando nos da la viruela para que no nos dé, el señor la vacunó para que no le diera el pecado original.

La doctrina de la concepción inmaculada de María fue muy estimada por los franciscanos fueron de la ordenes que más se aferraron aún cuando había obstáculos por estos dos misterios de la redención universal de cristo y del pecado original que se había extendido a todos los hombres esas dos verdades de fe estaban un poco en pugna dificultaban explicar cómo María Santísima había sido preservada del pecado.

Los tres mundos significan las tres familias franciscanas, el primer mundo significa la orden de los menores, somos los franciscanos no somos nada más los menores que nos conocen en México desde 1924 1925, somos también los menores conventuales y los menores capuchinos somos tres ramas.

La segunda orden son las mujeres que también sin matrimonio formaron sororidades, son fraternidades femeninas y también sucedió lo mismo se hicieron tres ramas la de los menores conventuales y capuchinos, formada por Santa Clara y por San Francisco y la tercera son los casados, porque le pidieron a San Francisco que le ayudaran a vivir el Evangelio.

