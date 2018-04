Ardió almacén d pinturas y solventes en Carrillo Puerto;hay 2 heridos

POR RAMÓN RODRÍGUEZ No ti ciasEs p e c t a c u l a r incendio, se produjo ayer por la mañana en la avenida Espuela del Ferrocarril, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde un almacén de pinturas y solventes ardió al presentarse un chispazo dentro del lugar, lo que dio paso a un voraz incendio que alcanzó a consumir todo el lugar y parte de una vivienda continua.

En el lugar de los hechos, se encontraban al menos dos personas, las cuales fueron atendidas por paramédicos que acudieron a la atención de los lesionados, mismos que fueron trasladados de urgencia a las instalaciones del IMSS.

En la zona del siniestro arribó el personal de urgencias, así como Bomberos, y Protección Civil, los cuales se coordinaron para sofocar el fuego, y así poder controlar el hecho que dejó una pérdida cercana al millón de pesos, de acuerdo a información proporcionada en el lugar de los hechos.

Los trabajos en la escena se prolongaron cerca de tres horas, tiempo en el que se contó con la participación de uniformados de la Policía Municipal y del estado para realizar el cierre de circulación mientras duraban los trabajos.

