Sosa no tiene un proyecto bien armado por eso me voy al PT: Mireya

OR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Mireya Fernández Acevedo recibió este viernes el nombramiento de coordinadora de la coalición “Juntos haremos historia” del Distrito 7 vía Partido del Trabajo (PT). La dirigente estatal del PT y coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Gaby Moreno Mayorga, anunció la incorporación de quien era regidora del Partido Acción Nacional (PAN) del Ayuntamiento de Corregidora.

Fernández Acevedo aseguró que su decisión de sumarse a la coalición de “Juntos haremos historia” fue porque encontró que su proyecto de trabajo coincide con el proyecto personal y profesional que tiene y que no coincide con la forma de trabajo de Acción Nacional. En este sentido, aceptó que recibió la invitación para formar parte de la fórmula de Roberto Sosa Pichardo, quien buscará la alcaldía de Corregidora.

“Yo lo veo como una evolución. Tengo un proyecto y profesional que es el de la gente, lo he venido demostrando y la coalición me permite seguir con el proyecto de trabajo para los ciudadanos y ciudadanas de Corregidora. No me motivó ver que no es un proyecto que esté bien armado (el del PAN); desde mi punto de vista el de la coalición es lo que le va amar continuidad y crecimiento” externó.

Mireya Fernández se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y renunció en el 2015; posteriormente fue regidora por parte del PAN como candidata ciudadana. En ese sentido, enfatizó que ni el PAN ni el PT la han condicionado para que se afilie al partido y puntualizó que ella buscará formar parte de los proyectos que coincidan con sus convicciones y queso se dejará llevar solamente por la ambición de tener un puesto político.

Por su parte, Gaby Moreno Mayorga señaló que el compromiso del PT en el estado fue llevar mujeres en la mayoría de los casos de elección popular, pero llevar mujeres con trayectoria, que hayan servido a los queretanos y que apliquen las políticas públicas que hacen falta.

Precisó que de momento Mireya Fernández será coordinadora, ya que los candidatos para cargos de elección popular los nombrar la comisión coordinadora de la coalición.

