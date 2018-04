Asalariados con mayor problema en declaración

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Las personas físicas que no presenten su declaración anual se hacen acreedoras a multas que van desde los 5 a 15 mil pesos, sólo por no presentarla, más los cargos adicionales por el monto de lo omitido, señaló Manuel Ríos Zúñiga, ex presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Explicó que el plazo para presentar la declaración anual vence el 30 de abril, pero si los contribuyentes no la presentan a tiempo, de acuerdo a lo que establece el Artículo 73 del Código Fiscal pueden presentarla de forma extemporánea y no procede la multa, siempre y cuando la autoridad fiscal no se las haya requerido porque se considera un acto de espontaneidad del contribuyente.

Dijo que las personas morales ya tuvieron que haber presentado su Declaración Anual porque el plazo venció el 31 de marzo. En este caso dijo que el portal del SAT estuvo en perfectas condiciones, pero en el caso de las personas físicas se están presentando diferentes problemas. Manuel Ríos señaló que sobre todo en el rubro de asalariados, que son el 80 por ciento de los contribuyentes, es donde se observan los mayores problemas porque se manejan dos modelos de CFDI y de nómina, uno va de enero a marzo y el otro de abril en adelante, lo que ha provocado que a la hora de ver la declaración pre llenada, esos datos vienen mal o no vienen; viene duplicados los ingresos o no vienen las retenciones.

La consecuencia ha sido que si el contribuyente tiene saldo a favor, por gastos personales, se vuelve saldo a cargo porque está duplicado el ingreso y no hay retención. Y al fisco le sale un saldo a cargo, por lo cual el contribuyente tiene que hacer muchas aclaraciones.

Por otra parte, Manuel Ríos dijo que es obligación facturar conforme a las disposiciones de la CFDI 3.3, ya que el anexo 20 establece que los contribuyentes deben facturar y hacerlo bien, de lo contrario se hacen acreedores a multas que oscilan entre los 3 mil y 70 mil pesos o hasta la clausura del negocio.

