ACEPTA TODOS LOS REGÍMENES LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

POR MANUEL PAREDÓN Noticias La Doctrina Social de la Iglesia, acepta todos los regímenes y formas de gobierno con tal de que sean aptos para procurar el bien común.

Así lo precisa el documento “Construyendo ciudadanía para el bien común” al abordar el tema la “Democracia y la Iglesia” que estudian la feligresía de cara a las elecciones.

En el texto se lee que el alto aprecio que tiene la Iglesia por el sistema democrático, la ha llevado a desarrollar en sus enfoques doctrinales, el principio de la participación democrática.

Esta se entiende no solamente como el ejercicio del sufragio ni en la mera delegación del poder para gobernar a personas electas por el pueblo, anota.

Se trata, como señala el Documento de Aparecida, de la necesidad que los diversos sujetos de la comunidad civil en cualquiera de sus niveles, sean informados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla.

Explica que la Doctrina Social de la Iglesia, acepta todos los regímenes y formas de gobierno, con tal de que sean aptos para procurar el bien común, el cual, en su concreción, también depende de los usos propios de los lugares y de las épocas.

Ahora bien: el que varios sistemas y formas de gobierno sean aceptables, no significa que sean iguales, como el que no sean óptimos, no significa que sean ilícitos, aclara.

Dentro del margen de lo aceptable, sigue siendo opinable cuál de ellos sea el mejor tanto en abstracto como en concreto, sostiene.

Es una forma de gobierno y una instrumentación para las relaciones sociales, pero, aunque sea un ordenamiento y como tal, un instrumento y no un fin, es también y sobre todo, un método de convivencia humana que solo es posible desde el enraizamiento den unas exigencias humanas fundamentales y en el respeto a las mismas.

Deja claro que la Iglesia ha apostado por la democracia a condición de que sea auténtica no se mitifique.

Apuesta por la democracia sencillamente porque está completamente a favor de lo que esta sociedad democrática comparta.

La Iglesia reconoce y estima el modo democrático de organización de la sociedad, según principio de la división de poderes que configure el estado de derecho.

Esta se siente cómoda en este sistema social si lo aprecia en la medida que asegure la participación de los ciudadanos y garantice a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar sus propios gobernantes.

Enseguida, el documento eclesial, considera importante precisar que se acepta y respeta el sistema democrático como un medio y no como un fin.

Comentarios

comments