Retraso educativo por la reforma, según HV

Noticias Retrocede la calidad de la educación con la reforma educativa, los padres de familia se quejan de la pobreza de los libros de texto y los alumnos tienen problemas en la forma en que se expresan y escriben.

Han perdido su capacidad de análisis crítico porque vivimos en la inmediatez; no hay lectura de comprensión y al no haberla no hay aprendizaje.

Así lo afirmó la diputada Herlinda Vázquez Munguía, quien agregó que hay también una falta de certeza y de contenido en los libros de texto, que permitan un mejor rendimiento académico y mejorar la calidad de la educación.

Dijo que “los niños están inmersos en la inmediatez, con las nuevas tecnologías los niños no leen, la tarea es copiar y pegar, se diluye la lectura y la escritura, y el análisis crítico ya no se logra”.

