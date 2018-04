ELOGIA TRANSPORTE-CTM NUEVA LEY DE MOVILIDAD

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El Secretario de Transporte de la C.T.M. Eloy S á n c h e z Ledesma, considera adecuado que las recientes reformas a la Ley de Movilidad sancionen severamente el pirataje con hasta 1 mil 250 UMAs, pero además insiste que esta conducta debe considerarse como un delito grave porque muchos de ellos se mantienen en el anonimato aun cuando representan un grave riesgo a la ciudadanía.

Dijo la gente que decide hacer uso de este servicio debe saber que está corriendo un gran riesgo, ya que nadie sabe que están pagando por un servicio precisamente porque los taxis pirata se mantienen en el anonimato y ante una situación de emergencia los usuarios están en la indefensión, por eso es importante dar parte a la Fiscalía General del Estado.

Mencionó que puede resultar atractivo para el usuario pagar menos en un taxi pirata, pero en realidad no es así, pagan más que en un taxi tradicional, por lo que es importante que el usuario siempre elija un servicio que esté debidamente regulado.

Manifestó que aparte de los taxis tradicionales hay plataformas que ya cuentan con el permiso del Instituto Queretano del Transporte, y se les puede identificar porque en la parte trasera de los vehículos traen una nomenclatura: que es una P de permiso, el número que les corresponde, y las siglas del IQT.

Al frente traen un holograma donde se asientan los datos principales del vehículo y del permisionario.

Al respecto, subrayó que por el número de Permiso son más de 600 los vehículos que están prestando el servicio ejecutivo de taxi de forma regulada, pero son más los que están trabajando sin permiso, es decir, son más los taxis piratas.

Por lo anterior, dijo que quien no traiga esas siglas y el holograma visible en el parabrisas es un taxi que no tiene permiso, es pirata, es competencia desleal, y los usuarios deben estar conscientes del riesgo que corren.

Por otra parte, dijo que hay plataformas que dicen que están en condiciones de otorgar los permisos, pero no es así, el único que está facultado para dar estos permisos es el Instituto Querétaro del Transporte.

“Incluso esos permisos no pueden dar servicio mediante una solicitud de radio o por teléfono, es mediante la aplicación”, pero no todos están cumpliendo y eso es grave porque no se están cumpliendo las reglas.

La plataforma que sea sorprendido debe ser sancionada, pero en ocasiones la gente por desconocimiento no denuncia, finalizó.

