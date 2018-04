El empréstito para El Marqués no ha sido cancelado: NM

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Hasta el momento la Legislatura no ha recibido ninguna solicitud del Municipio de El Marqués para ya no solicitar el empréstito de 100 millones de pesos que le fue autorizado en el presupuesto de este año, luego de que no se ejerció el año pasado aun cuando también le fue aprobado, informó la diputada Norma Mejía Lira.

La Presidenta de la Comisión de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado, recordó que el análisis y la aprobación del empréstito se generan en la Legislatura, al igual que un término para que puedan ejercer el empréstito que es todo este año.

Pero es decisión del municipio decidir cuándo lo aplicarán.

Mencionó que el municipio de El Marqués puede tomar la determinación de ya no contratar el empréstito como le fue autorizado por la Legislatura, ya que no son recursos públicos los que se aprobaron, sino la posibilidad de contratar el empréstito con alguna institución bancaria.

