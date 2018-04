Vecinos de Los Olvera llevan ya 8 días sin agua

Noticias Luego de que la Comisión Estatal de Aguas reparara una fuga en las calles Cedro y Pino Sur, habitantes de la colonia Los Olvera, municipio de Corregidora, se quejan de la falta de agua, desde hace ocho días.

Fidel Moya Servín, habitante de la calle Sabino, asegura que son alrededor de 25 casas las que sufren de este problema y que en Los Olvera nunca había faltado de agua: “llevo tres reportes, el último del día de ayer, con número 6464200 y la CEA no nos ha dado respuesta, el problema viene del día en que arreglaron fugas de agua en la calle de Pino Sur.

Me dijeron que hablara a la oficina de la Comisión en Pueblo Nuevo, que es 01800990232 y no nos han comunicado con el señor Abel Uribe, dicen que no se encuentra y nadie más nos da una solución”.

Moya Servín explicó que la CEA le ofrece mandarle pipas, aunque no dicen si tendrán algún costo; sin embargo, menciona: “si recibimos las pipas, se van a confiar de que tenemos agua y el problema no nos lo van a arreglar”.

Por su parte, la señora Josefina Vega Olvera mencionó que al venir a arreglar la fuga les cortaron el agua, pero no volvió a regresar: “mis hijos se han quejado varias veces y la CEA siempre les dice que no hay reportes hechos, cuando ya todos los vecinos hablamos para reportar el problemas.

Nosotros somos seis de familia.

Como a las dos o tres de la mañana nos llega un chorrito de agua en la llave exterior, pero apenas alcanzamos a llenar unas poquitas cubetas, porque no trae mucha fuerza”.

Alicia “N”, vecina de la calle Encino, dice que ella, al igual que otros vecinos, han tenido que solicitar pipas de agua, para llenar su tinaco: “somos siete de familia, compramos el sábado dos tinacos y dos tambos y fueron 260 pesos, pero hoy ya no tenemos agua ni dinero para comprar más.

No podemos bañarnos, cocinar y mucho menos lavar ropa”.

Comentarios

comments