DIEGO ARMANDO RIVERA FOTO MIGUEL CRUZ Noticias Los candidatos al Senado de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, Ernesto Luque Hudson y Ana Bertha Silva, acompañados de la candidata a diputada federal Isabel Aguilar y el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan José Ruíz recorrieron cuadra y media de la comunidad de Santa María en el municipio de El Marqués.

Con hora y media de retraso, los priistas arribaron a la explanada del templo de la comunidad, en donde ya los esperaban docenas de simpatizantes, quienes formaron una rueda en torno a ellos para recibirlos con un baile de zumba, de ese que se baila hasta abajo pues, como decía la canción “síguete moviendo hasta que la pista reviente”.

Los candidatos siguieron atentos el inicio del espectáculo y Osorio Chong aprovechó para ponerse bloqueador, aunque al paso de los segundos optaron por dialogar mientras terminaba el baile que se desarrollaba frente a ellos.

Al final vinieron los aplausos y comenzaron a caminar “por la calle principal”, en donde visitaron algunos locales, aunque no todos, pues los de la avanzada les decían “donde sí y donde no”, porque hay algunos que no aceptan propaganda política o ya decidieron votar por alguien de algún otro partido político como Edna, pues los priistas de la localidad le explicaban a los visitantes que “Ella no, porque es bien panista”.

En el trayecto se encontraron con una joven a la que le pidieron que los recomendara con sus “papás y sus tíos” para que vote por todos los candidatos del PRI; más adelante en local de tortas platicaron con los encargados del local, quienes les manifestaron que eran de Michoacán y aún votaban allá, por lo cual le pidieron que votara por José Antonio Meade, pues estaba haciendo un excelente trabajo.

Osorio Chong, con voz baja intercambio algunas palabras con los ciudadanos, incluidos un grupo de albañiles que levantan otros locales más sobre esta vialidad.

Luego de avanzar cuadra y media entraron a una vivienda, en donde fueron recibidos con porras, aunque ya no hubo acceso para la prensa pues se aclaró que “era un evento privado”.

