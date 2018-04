SEMAFORAZO EN BQ

Chocan a unidad de PC en la intersección con Calzada de Los Arcos

POR RAMÓN RODRÍGUEZ No ti ciasAparatoso percance automovilístico, se registró la tarde del domingo en el cruce de Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana, donde una camioneta particular fue impactada por una unidad de Protección Civil, al momento de este esta última se dirigía a la atención de un siniestro en la zona.

La situación se registró minutos después de las diecisiete horas, cuando la camioneta pickup en color blanco de PC era desplazada en dirección a La Cañada, sobre Calzada los Arcos, pero al llegar al cruce, la conductora de la camioneta involucrada no se percató del paso de la unidad de emergencia, por lo que se presentó el impacto.

Gracias a que el choque no fue de una magnitud mayor, no hubo saldo de personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de socorro, y únicamente se solicitó la intervención de policía municipal de Querétaro para asistir en lo necesario en materia de vialidad y continuar con los trabajos.

