Presume Gabriela Moreno haber subido en las encuestas, pero no las muestra…

Por Rubén Pacheco

Luego de 12 años de seguir a Andrés Manuel López Obrador en sus dos campañas electorales; Gabriela Moreno Mayorga anunció de manera oficial que buscará la presidencia municipal de Corregidora, para lo cual aseguró que en las últimas semanas ha subido 8 por ciento en las encuestas; y agregó, Corregidora no está negociado

A decir de la aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, las encuestas recientes, de las cuales no quiso revelar la fuente, la posicionan en empate junto al partido que hoy gobierna.

“Estamos ya pegándole a lo que era el primer lugar, que es quien gobierna, y tu sabes que siempre quien gobierna utiliza todos los recursos para poder posicionarse y nosotros siempre hemos usado solamente la voluntad popular”.

Y es que a decir de Moreno Mayorga, las encuestas fueron realizadas y mostradas por parte del PT nacional, mismas que han servido para seleccionar al candidato de la coalición. Aunque la dirigente ha realizado trabajo político en Corregidora desde el año pasado.

Ante los dichos del abanderado del PAN, Roberto Sosa, en el sentido de que el partido tiene arraigo en Corregidora y la marca está posicionada, ella respondió que nada está dicho y quienes van a elegir finalmente son los ciudadanos y no la estructura partidaria.

“Antes que nada yo quiero darles un mensaje a los ciudadano y decirles que Querétaro no está negociado, que Corregidora no puede estar negociado, tiene que estar jugando el ciudadano su voto y la democracia participativa se tiene que dar”.

Y es que el candidato del PAN, tras sus dichos, se dijo ganador por la estructura partidaria, lo cual aseguraba que estaba tranquilo; lo que la petista criticó, en el sentido de que los ciudadanos quieren un cambio.

Esto porque de acuerdo con la dirigente del Partido del Trabajo, la alianza entre los tres partidos, por sí sola se posiciona en segundo lugar a nivel estatal.

No obstante, por candidato, aseguró que en algunos distritos y municipios los números favorecen aún más, pues se ubican en primer lugar.

“Las encuestas posicionan a la alianza en segundo lugar y en municipios o distritos donde hay actores que hemos dado muestras, sobre todo, cero corrupción, nos posicionan mucho más arriba que otro actor político”.

