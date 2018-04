Piden en Corregidora más esfuerzos contra inseguridad

Noticias El municipio de Corregidora se ha caracterizado por ser el más pequeño en su territorio, sin embargo en los últimos años ha crecido de manera exponencial en servicios y comercio, la zona con más desarrollos inmobiliarios y la más cara.

La tecnología también ha llegado a Seguridad Pública, con un nuevo edificio, más elementos de seguridad, cámaras de video vigilancia en las patrullas, la fibra óptica, con 860 cámaras de video vigilancia, y diversos dispositivos que se han colocado para apoyar a la ciudadanía.

Sin embargo la percepción de la ciudadanía y los hechos de robo que han sufrido señalan que pese a los esfuerzos que realizan las autoridades para disminuir la inseguridad no son suficientes.

Comentan que la seguridad está “pal perro”, no se siente que Querétaro sea seguro, por ejemplo lo que acaba de pasar en Antea, que hubo una balacera, supuestamente esas personas venían de otro estado, pero aquí vinieron hacer su relajo, “aquí en Corregidora, en el día no hay ningún problema, pero en la noche no se siente esa seguridad tan a todo dar”.

Lucio Olvera Morales de El Pueblito dijo que sigue habiendo anomalías, pero de que si hay seguridad, si hay seguridad, lo que pasa que, como que están invadiendo los malos, pero el ayuntamiento sí está trabajando.

Entre las anomalías, la delincuencia, robo a casa habitación, la droga principalmente, hay mucha distribución de droga y no han podido atacar eso.

“Soy vecino de Lorenzo Angeles, se acaban de meter a la casa de una de mis hijas y robaron su bicicleta, tenemos cámaras de seguridad pero no podemos identificar a la persona que se metió, ha habido de 2 a 3 robos, tenemos cámaras de seguridad del municipio, pero no ha dado resultado.

Pero todavía tenemos confianza de salir a las calles”.

LAURA DE BALCONES DE LA NEGRETA Mencionó que tiene 20 años de vivir en esta colonia y no ha tenido ningún percance, “la mera verdad, he sabido que en los alrededores ha habido problemas, pero a mí nunca me han dado un susto, los policías hay veces que acuden y otras no”.

He escuchado que algunas veces, una vez a una sobrina entraron a robarle y mi hija se fue detrás del presunto delincuente se le habló a la policía pero no pudieron detenerlo porque se metió a una casa, y dieron que no podían hacer nada.

JOSÉ ANTONIO ESTRADA, COLONIA PIRÁMIDES La seguridad del municipio la catalogo a medias y si necesitamos un poco más de seguridad porque si hay delincuentes problemitas de los vaguitos.

Destacó que ya fue víctima de robo a casa habitación, “me abrieron mi casa, me rompieron el cristal,quitaron la protección y me sacaron los aparatos hace un año y después me robaron una bicicleta de mi hija, me rompieron los vidrios de la camioneta ahí afuera.

No tengo nada con nadie soy tranquilo, me llevo bien con la gente”.

Ya con el módulo de seguridad que construyeron se ve un poco más la patrulla, se dan sus rondines, estamos un poquito más seguros, está bien lo que hicieron que nos beneficia mucho.

Héctor Melchor Chávez de El Pueblito apuntó que está muy difícil la colindancia con Guanajuato y se siente un poco la inseguridad, “Como estamos colindantes con Guanajuato está difícil, se siente un poco la inseguridad puesto que se han dejado venir muchos maleantes de allá para acá he sufrido un robo a casa habitación.

Las autoridades están haciendo su trabajo, pero lógico que esto ya los ha rebasado”.

Rubén Herrera comentó que la seguridad desafortunadamente por todos los hechos que se han presentado en los municipios deApaseo y Celaya se ha incrementado la inseguridad aquí en el municipio, hay gente que ha venido hacer ese tipo de negocios de transacciones y está el otro tema que es el robo de combustible.

Juan Luis Rodríguez Aboytes, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mencionó que ha disminuido hasta un 40 por ciento el robo de vehículos durante el primer trimestre del año, esto en comparación con el mismo periodo del 2017.

Añadió que la disminución de este ilícito es derivado de las herramientas tecnológicas que se ha implementado como los lectores de placas y las cámaras de videovigilancia.

