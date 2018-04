Jorge Herrera, el “pluri” del Verde

POR LETICIA JARAMILLO N O T I C I A S La diputada del PVEM, Yolanda Josefina Rodríguez Otero declaró que al parecer Jorge Herrera, quien es el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de su partido es quien va a contender a la diputación local.

En días recientes la diputada del Verde Ecologista había manifestado su interés por la reelección, sin embargo, ahora dice que su partido eligió e esa persona.

“Pero aún hay que definir, no sé sobre mi futuro, lo que el partido decida con gusto lo acepto” indicó.

Sobre las más de 500 Iniciativas que aún están pendientes en el Congreso local, dijo que por parte de la Comisión que preside, de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, no dejará pendientes, inclusive, en su caso las metas de su agenda ya fueron rebasadas.

Aclaró que no son 500 iniciativas las que aún están pendientes de dictaminar en la Legislatura, pero en los seis meses que le restan se van a dictaminar porque hay coincidencia entre los diputados de no dejar pendientes y que todos los asuntos puedan ser atendidos.

Sobre la intención de algunos legisladores que van a contender en el próximo proceso electoral y no pedir licencia, sostuvo que si cumplen con su trabajo y no dejan nada pendiente, no dejen algo al abandono, podrían seguir cumpliendo con su actividad legislativa hasta el 30 de septiembre cuando culmina la actual Legislatura.

También fue cuestionada sobre el estatus en el que se encuentra la Ley de Aguas.

Expresó que en este momento se tiene un avance del 90 por ciento y se continúa avanzando, está satisfecha del trabajo que se ha venido haciendo.

