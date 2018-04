IP local contra militarización fronteriza

Notimex El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz, consideró que el anuncio de militarización de la frontera de México con Estados Unidos no detendrá el flujo comercial.

“Tenemos que entender que no nos está hablando a nosotros, Donald Trump le está hablando a su base electoral en Estados Unidos, entonces no debemos engancharnos en los dichos de Donald Trump”, estableció.

Argumentó que Trump está entrando en una etapa electoral y va a empezar a mandar muchos mensajes que no son para nosotros, “aunque diga México, no está hablándole a México, le está hablando a su electorado, y esto no afecta los temas comerciales”.

Rivadeneyra dijo que los norteamericanos han externado que quieren acelerar el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya que esta región se ha convertido en la zona más competitiva del planeta desde que llegó este acuerdo.

