Candidaturas en riesgo si se comprueba violencia de género

DIEGO ARMANDO RIVERA N O T I C I A S Existe un protocolo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para denunciar violencia política hacia la mujer y en caso de tratarse de un candidato podría incluso perder dicha postulación, aseguró Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

“En el caso del partido, en la reforma que hubo a los estatutos también ya se marcó el tema de violencia política no solamente se menciona, sino se sanciona y dice que si hay alguna mujer que tenga algún tipo de violencia política en los procesos electorales se podrá sancionar de forma directa a la persona y más si es un candidato”.

La líder política aseguró que las y los militantes del tricolor conocen el proceso, pero aclaró que “uno de los canales principales que vamos a tener en mi partido va a ser través del organismo y de justicia partidaria”.

Este protocolo, recordó, fue presentado el 8 de marzo pasado a nivel nacional e incluye una difusión de las características de este tipo de agresiones de género. “De entrada tiene que explicar que es ¿Cuántas veces hemos dicho que las mujeres no le llaman violencia política o no saben que sus derechos fueron violentados porque no sabían exactamente que era”. Finalmente dijo que previo a este ejercicio se realizó un trabajo de investigación para no basarse solo en lo que le ha tocado ver al partido.

