Están en su derecho a no pedir licencia: Luque

POR RUBÉN PACHECO N O T I C I A S Tras la negativa de varios candidatos-funcionarios de renunciar a su cargo o al sueldo que perciben; el abanderado del PRI al senado, Ernesto Luque Hudson, dijo que ellos están en su derecho si la ley así lo permite.

Y es que se trata de varios servidores públicos, entre ellos la senadora Sonia Rocha; la regidora Ana Bertha Silva, quien también compite para el senado; otros regidores, Felipe Macías y Ana Paola López; además del diputado Héctor Magaña, quien busca ser alcalde de Tequisquiapan.

“Si la ley lo permite tenemos que ser respetuosos de estas decisiones, esto es lo que yo podría decir.

Es decir, legalmente hablando tengo entendido que no están incumpliendo con la ley, legalmente hablando ellos tienen ese derecho, y bueno, con sus observaciones o no, eso ya lo dirá la gente”.

Es que además, su compañera Ana Bertha Silva ha reiterado que no renunciará al cargo de regidora, decisión de la cual se dijo respetuoso, pues consideró, deberán asumir de manera responsable las decisiones.

Ante la negativa de la regidora, Luque Hudson descartó que su decisión le genere dividendos perjudiciales en el proceso de campaña.

“No creo que me deba de restar, al contrario, lo que me preocuparía es que no seamos respetuosos de la ley, eso sí me preocuparía o me preocuparía que fuera por otras decisiones”.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad ética de los funcionarios al no renunciar al cargo, el candidato dijo que lo importante es la contemplación de la ley y que no incurran en posibles faltas.

“Si está en los mecanismos, independientemente de la vía o del origen o la legislatura en que se haya hecho, lo que es una realidad es que nosotros debemos ser respetuosos de la autoridad y en este sentido, de la ley que nos lo marca así”.

Finalmente agregó que de haber inconformidades en el tema, la responsabilidad de los legisladores es modificar la ley para evitar que se repitan actos de este tipo.

