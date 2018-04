Bendice Faustino Capilla de la Virgen de los Remedios

Noticias El obispo Faustino Armendáriz Jiménez, bendijo la Capilla Abierta anexa al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios para bien de la Iglesia y de los miles de peregrinos que visitan este lugar.

Dicho santuario se encuentra en Cerro Grande, Victoria Guanajuato, perteneciente a la Diócesis de Querétaro.

En un ambiente festivo, la población recibió a Monseñor Faustino y en medio de danzas y una peregrinación, fue conducido al sagrado recinto, donde presidió la Sagrada Eucaristía.

En su homilía, el prelado compartió: “Muy queridos hermanos, hermanas y sacerdotes, los saludo a todos, al Padre Ezequiel rector de esta comunidad, que con su impulso ha logrado todo esto alrededor de este hermoso Santuario para bien de los peregrinos de la comunidad y para bien de nuestra iglesia”.

“Gracias padre Ezequiel por todo este esfuerzo que has hecho, con la ayuda de todos los feligreses y también de nuestras autoridades, que con generosidad han colaborado”.

Dijo que hoy, “resaltamos la presidencia de Dios en medio de nosotros y sin duda, la presidencia de María, hace crecer en su advocación de nuestra Señora de los Remedios, que lo porta en brazos, nos trae a que Jesús”.

Explicó que en la primera lectura se resalta cómo Dios hace posible que sea convocado el pueblo y que tenga un rey, hace una alianza de amor por el pueblo, y esa es la preocupación de Dios, estar con nosotros, y no sólo caminar con nosotros, de tal manera que nunca experimentemos la orfandad de quien camina solo en la vida.

Manifestó que al bendecir esta capilla abierta, anexa al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, sin duda expresamos nuestra gratitud a Dios, porque ha querido congregarnos hoy y ha querido estar en medio de nosotros para bendecirnos; bendecir un lugar siempre es importante, porque funcionalmente hablando nos sirve precisamente para convocarles como pueblo de Dios, y para celebrar nuestra acción de gracias al Señor en la Santa Misa.

Pero en la primera oración, decíamos Seños concédenos que en este lugar sepamos escuchar tu palabra y alimentarnos de tu vida que es la Eucaristía, de tal manera que cuando venimos a una reunión o convocar una asamblea como está no podemos salir iguales.

Recordó que el encuentro con Dios es fundamental, no solamente entre nosotros mismos, no solamente podemos decir fui a misa, si no tenemos que decir: fui a un encuentro con Jesucristo, y con Jesucristo vivo, que se me proclama en su palabra y que se me da a comer en la Eucaristía y que se hace presente de tal manera que yo lo pueda tocar.

Esa es la presencia actual de Dios, antes Dios lo decía y lo hacía pero hoy no solamente lo dice y lo hace sino que se deja mirar y todavía más se deja comer, añadió.

Sea como fruto de esta reflexión, la palabra de Dios y somos conscientes, dijo, de que el Señor está en medio de nosotros esto fortalecerá nuestra fe, eso nos dará la confianza para seguir caminando, eso nos ayudará a hacer testimonio para los demás, porque en la Santa Misa nos fortalecernos de la palabra de Dios.

Pero que no queda ahí todo, si no que en la Santa Misa nuestro compromiso tendría que ser como discípulos de Jesús, misioneros de la palabra de Dios y de la Eucaristía.

Hermanos católicos, no nos conformemos con estar en misa, hagamos el gran esfuerzo de celebrar junto con el sacerdote la Santa Misa, y eso implica alimentarnos de su palabra y alimentarnos de Jesús Eucaristía, y eso nos compromete a llevar esa presencia de Dios que él nos promete y que se hace realidad de manera permanente especialmente a los enfermos y a los alejados y marginados, a los más necesitados, a esos que a veces no solamente están vacíos de cosas, sino también vacíos de Dios, pidió.

Qué bueno, indicó que ahora este Decanato de Guanajuato, lo llamamos el Decanato de Nuestra Señora de los Remedios porque quien no necesita un remedio en su vida, llena de heridas, llena de angustias y también de vacíos, el remedio para nuestras situación familiar es la intercesión de María, remedio para una sociedad que a veces pierde el sentido de vivir, y el rumbo para caminar.

Al término de la celebración, el señor Obispo impartió la bendición, y en presencia de todos los feligreses y sacerdotes ahí reunidos develó la placa conmemorativa de la bendición de esta Capilla Abierta, como presencia cercana de Jesús y bajo la intercesión de la Santísima Virgen María.

