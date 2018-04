Urge Leticia Mercado a publicar la ley de Protección de los Adultos

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Aun cuando fue aprobada por el Pleno de los diputados la Ley de Protección de Adultos Mayores, como no se ha publicado, este grupo vulnerable sigue siendo violentado por sus familias. Y al no tener conocimiento las autoridades, seguimos como si no se hubiera aprobado esta norma, señaló la diputada Leticia Mercado Herrera, autora de la Iniciativa.

Expresó que con la aprobación de la Ley se logró un avance importante en términos de que se protege a los adultos mayores, al adecuarse los artículos 1506 y 1507 y proteger al cónyuge que sobrevive cuando el otro fallece, ya que no podrán ser despojados de sus hogares.

Empero, mientras no se publique la Ley en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” se queda en el limbo, es como si no se hubiera aprobado porque continúa la problemática de los adultos mayores que son despojados de sus hogares por parte de sus familias.

La diputada Mercado Herrera dijo que insistirá para que a la brevedad se publique esta Ley que fue aprobada cuando la diputada María Isabel Aguilar Morales fue presidenta de la Mesa Directiva, ya que muchas veces cuando los hijos despojan a los padres de su patrimonio, estos últimos no están dispuestos a denunciarlos.

Es un círculo vicioso que se puede resolver con esta Ley. Por otra parte, con respecto a la Iniciativa de Ley para despenalizar el aborto que presentará el diputado Carlos Lázaro, la legisladora comentó que como Presidenta de la Comisión de la Familia siempre estará a favor de la familia y de los derechos de las mujeres.

“Es cuestión de analizar la Iniciativa que presentará el diputado Carlos Lázaro en el tema, ver en qué situación viene, definitivamente, yo siempre he legislado de la mano de la sociedad y de las asociaciones organizadas para poder llegar al meollo de poder servir a la ciudadanía”, acotó.

Dijo que dicha Iniciativa seguramente se irá a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y esperará para ver en qué sentido se presenta, pero adelantó que pugnará por lo que más convenga a las mujeres.

Comentarios

comments