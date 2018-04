PATY CANTÚ LLEGARÁ ALAUDITORIO NACIONAL

Notimex La cantautora Paty Cantú se alista para su concierto en el A u d i t o r i o Nacional, a donde llegará el 1 de junio, y a la par promociona su más reciente sencillo “Miento”, a dueto con el cantante urbano guatemalteco, Jesse Baez, con quien coescribió y grabó el video del mismo tema.

En entrevista en las oficinas de la casa discográfica Universal, Paty Cantú dijo que el tema es parte de lo que será su nueva producción discográfica “#333”, que presentará en el Auditorio.

“Estarán todos los colaboradores que vendrán en el disco y aquello de mentir, creo que todos alguna vez le mentimos a nuestro cuero y mente, para superar retos y obstáculos”.

Abundó que desde su punto de vista, el tema que hizo en coautoría con Jesse Baez, es completamente literal: “Es cómo mirarte al espejo y saber que te falta algo y tienes que sobreponerte y a través de la tonalidad de la canción que raya en el pop, R&B, hip hop y trap, extrañas eso que falta de manera instintiva”.

La miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), subrayó que lo importante de la canción no es la palabra -Miento-, sino toda la verdad que rodea ese concepto.

Cantú indicó que su vida obedece a estados de ánimo y no a modas o tendencias: “Musicalmente hablando, sigo creciendo, no soy una artista convencional y me identifico con lo que es diferente, soy intensa y entregada a mis proyectos, donde la verdad está en la música”.

