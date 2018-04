Participación ciudadana es mayor en zonas rurales

DIEGO ARMANDO RIVERA N O T I C I A S El interés de la ciudadanía por participar en las mesas directivas de casilla es mayor en la zona rural y en particular en la Sierra Gorda, aseguró Jorge Vázquez Martínez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), quien indicó que en la zona urbana hay mayor apatía.

“En el ámbito rural, específicamente en los municipios serranos, la participación que se ha registrado ha sido muy buena, muy elevada; no ha sido las mismas cifras en el ámbito urbano y ese es un fenómeno no nuevo, es un fenómeno que se da no solo en el ámbito electoral”.

Explicó que quienes se niegan a participar como funcionarios en el próximo proceso electoral dan diversas excusas, entre las que destacan que durante esa fecha viajarán, que están al cuidado de un familiar enfermo e incluso hay quienes manifiestan un rechazo rotundo por no confiar en los resultados electorales.

“Déjame decir en términos generales: mientras en los distritos 1 y 2; estoy hablando de la zona serrana, San Juan del Río y la parte media del estado, tenemos una participación efectiva de lo que requerimos ya del 35 por ciento de los ciudadanos; nos estamos encontrando que en la zona urbana de Querétaro estamos registrando un 10 por ciento menos”.

