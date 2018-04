ACADEMICO CUESTIONA DOBLETEO ELECTORAL

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Si los legisladores y regidores tienen la capacidad para seguir en sus cargos y hacer campaña al mismo tiempo, quiere decir que su labor no es tan demandante, por lo cual tendrían que ganar menos, aseguró el titular de la materia en Procesos Electorales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Aristóteles Ramírez Martínez.

“Lo ideal sería que pidieran licencia definiva, eso sería lo ideal, ahora, eso lo hace pensar en que tienen trabajos muy benévolos, que no son tan demandantes, dado que pueden hacer campaña y al mismo trabajar en lo que ya venían haciendo”.

Respecto al hecho de que estos candidatos reciban recursos públicos para campaña, un sueldo y prerrogativas, el académico explicó que lo más perverso en la política es el manejo de dinero y es imposible que el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalice a todos, por lo cual lo mejor sería cambiar los mecanismos de las campañas, para que se aprovechen los espacios en medios con el fin de informar de las propuestas a los ciudadanos a través de los debates y no de spots.

“Yo creo que no hay manera hacer una fiscalización completa, el INE no puede fiscalizar a todos; pero más allá de las reglas en las campañas hay un incentivo muy perverso en general en la política que es el dinero. Tenemos que buscar otras formas para hacer campañas que no pasen necesariamente por el dispendio de tantos recursos públicos”.

Finalmente recordó que no es ilegal que quienes contienden en campañas no pidan licencia, porque existe una ley a modo y ante ellas, los ciudadanos no tienen con que defenderse. “No es ilegal obviamente y solamente compromete su situación frente a la ciudadanía, con que credibilidad se presentan frente a la ciudadanía, pues toda la sociedad estamos cansados con este tipo de prácticas”.

