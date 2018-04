Importa industria local técnicos superiores

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La industria queretana está requiriendo mano de obra calificada, sobre todo técnicos superiores universitarios que tienen un nivel económico más bajo que los profesionistas; sin embargo, el promedio de escolaridad para los mayores de 15 años es de 9.6 años, por lo que muchas empresas están importando mano de obra.

Informó el Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Pablo Pérez Quintanilla, luego de conocerse el reporte de la Consultora de Recursos Humanos CSL en el sentido que un 20 por ciento de las plazas de la industria queretana no se han cubierto porque no hay personal calificado, aunque un 3 por ciento de los profesionistas no tiene empleo.

Pérez Quintanilla reconoció que efectivamente la industria de Querétaro carece de mano de obra calificada de nivel técnico, al tiempo que señaló que gran parte del mercado de trabajo de la economía es mano de obra no calificada, que es la más barata y menos técnica de la fuerza laboral.

Subrayó, “esta fuerza de trabajo desempeña el papel importante de la realización de tareas diarias de producción que no requieren habilidades técnicas, son aquellos trabajadores que no requieren de estudios previos a la calificación que está dada por la experiencia.

Expresó que en Querétaro tenemos problemas para cubrir las plazas vacantes porque 5.6 por ciento de cada 100 personas mayores de 15 años no tienen escolaridad.

El 52.1 tiene educación básica terminada, y solamente el 20.9 finalizó la educación media superior.

Es así que el promedio de escolaridad para la población en Querétaro de los mayores de 15 años es de 9.6 años, por lo que “muchas veces las empresas están importando técnicos de otros estados para poder suplir estas situaciones”.

Al respecto, precisó que el personal técnico tiene que estar preparado en áreas como la manufactura, minería, electricidad, turismo, construcción, transporte y comunicaciones.

Por ello, “es importante que la población, sobre todo los jóvenes, estén inscritos en carreras de estos niveles técnicos, concretamente en instituciones como el Cbtis, Cbtas y Conalep.

Comentarios

comments