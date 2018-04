Querétaro, los Beatles y la Semana Santa

El doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del municipio de El Marqués, recuerda como en los años cincuenta “Querétaro literalmente se moría” e, incluso, en algunas familias muy radicales en cuestiones religiosas, se evitaba bañarse en estos días.

“Mi abuela materna -recuerda-, para evitar el pecado, nos pedía no bañarnos para no vernos desnudos.

Y nos regañaba cuando lo hacíamos.

Y peor aquellos que se iban a balnearios como El Jacal, o que se aventuraban a ir a el Relox de Tequisquiapan, al balneario La Colonia o a El Piojo de La Cañada”.

Aquellos eran días “de guardar”.

La radio queretana y sus pocas estaciones, tres a lo mucho, no transmitía anuncios.

La música de la programación era clásica, solemne, fúnebre y sombría.

Y había una costumbre muy queretana.

Narra Zúñiga Burgos: “El Jueves Santo, para realizar la visita a los Siete Altares, se estrenaba una prenda.

Las mujeres lucían alguna falda o blusa, y los hombres, alguna camisa comprada con los Ruiz, allá en la avenida Ezequiel Montes”.

Era el tiempo en que las misas se oficiaban de espaldas a los feligreses y en latín.

Misas de una larga duración.

Los templos con las figuras religiosas cubiertas con enormes sábanas de color morado, en señal de duelo.

Durante la jornada del Viernes Santo, en catedral se colocaba un catafalco en el centro, simulando un funeral.

Y el Sábado de Gloria, se festejaba de una forma diferente, más agresiva.

“La tradición familiar y de muchas familias queretanas era que a los niños de aquella época, nos ‘abrían La Gloria’ jalándonos de los cabellos, de las patillas, o dándonos un coscorrón.

‘Te voy a abrir La Gloria’ para que se te salga el demonio’, nos decía la abuela o la tía, al tiempo en que nos daban un tirón”, recuerda Jaime Zúñiga Burgos.

E cuanto a los espectáculos públicos, los cines Alameda, Plaza y el Reforma a partir de 1959, en su programación exhibía únicamente cintas como “Los diez mandamientos”, “El Manto Sagrado”, “Ben Hur” o alguna que exaltara algún pasaje bíblico o de la vida de Jesús de Nazareth.

SEMANA SANTA DE 1967 Rompiendo la costumbre queretana de la época, de proyectar únicamente películas de temática religiosa durante la Semana Santa, el sábado 18 de marzo de 1967, el Cine Plaza estrena la segunda película de The Beatles: “Help!” (Auxilio).

Un acontecimiento que distrajo de su habitual recogimiento a la juventud queretana y marcó, a partir de esta fecha, el cambio de programación cinematográfica de la semana religiosa.

El líder sindical Antonio Domínguez Trejo, que trabajó durante más de treinta años en el Plaza, primero como aseador y posteriormente como empleado de las puertas del Balcón y de Luneta, recordaba: “Aquello era todo un griterío.

Una histeria total.

La sala se llenó completamente y, contrario a la tradición de Semana Santa, la juventud se volcó sobre las butacas para bailar y cantar al ritmo del Cuarteto de Liverpool”.

El programa doble con el que se estrenó “Help!”, fue completado con “Aventuras chinas en China”, con Jean Paul Belmondo y Ursula Andrés, mientras que el Teatro-Cine Alameda, cumpliendo religiosamente con la tradición, exhibía “con todo respeto para la comunidad católica queretana”, “El Proceso de Cristo” con Enrique Rocha, junto con “La Maldición del Oro”, con Álvaro Zermeño e Irma Dorantes.

El Cine Alameda, por su parte, presentaba a la mítica “Judith”, interpretada por la italiana Sophia Loren, con una discordante “Muera el Monstruo, Muera”, con Boris Karloff.

Era un primer experimento para cambiar siu programación de manera definitiva en estas fechas.

Ese mes de marzo, entre los días 13 y 17, en la Universidad de Querétaro se impartían un grupo de controvertidas conferencias que, a con el paso del tiempo, vendrían a contribuir a afianzar la imagen que de ‘comunista’ se tenía de su rector, el abogado jaliciense Hugo Gutiérrez Vega.

La prensa local, destacó: “Con una extraordinaria concurrencia, dicta conferencias en la Universidad el distinguido filósofo y escritor, Dr.

Ramón de Ertze Garamendi.

Mucho han apasionado y son discutidas sus tesis de relevante actualidad, como son: El Marxismo del Siglo XX, La crisis del existencialismo y los equívocos del psicoanálisis y El humanismo de hoy a la luz del Segundo Concilio Vaticano”.

Para entonces, al ritmo de la música beatle, la juventud mundial comenzó a cambiar, para algunos de una manera denigrante.

Los hombres comenzaron a dejarse el cabello largo hasta los hombros, lucieron camisas floreadas y abiertas hasta el ombligo y se enfundaron en ajustados pantalones con terminación tipo ‘campana’.

Las mujeres, por su parte, se adaptaron a los cánones de la moda internacional, se tiñeron el cabello de estridentes colores, se colgaron cadenas, se pusieron zapatos con grandes plataformas y dejaron al descubierto sus hasta entonces virginales pantorrillas.

El 20 de abril de 1967, uniéndose a la horda de críticos de la nueva ola, el semanario “El Día” editorializó en su primera página: “Abusando de la libertad, la juventud está incurriendo en un género de conducta que lleva, a pasos agigantados, a una desintegración social.

Las mujeres enseñan unas rodillas feísimas y a veces mucho más.

¿Qué clase de esposas, de madres van a resultar todas estas a mujercitas go-go, cuando es en la juventud que se plasman los valores que conforman la fisonomía de un pueblo? Nada en particular significaría la forma estrafalaria de vestir, si no fuera porque esta dizque rebeldía tiende a regresar a lo primitivo y no en vano la humanidad ha llegado a través de milenios a formar sociedades civilizadas y a superar normas del convivir humano”.

Haciendo una clara referencia a la “nefasta” influencia musical extranjera, el mismo editorial, el semanario dirigido por el español Daniel Rodríguez Antigüedad, detallaba: “Si a ello agregamos, no el baile epiléptico, que es de poca monta, sino el desenfreno moral de toda esta juventud inútil para toda acción enaltecedora, apta únicamente para copiar lo absurdo, lo procaz, que llega del extranjero, el panorama no es nada halagador.

Verdad es que gran parte de culpa de este desgarriate juvenil lo tienen las empresas disqueras cuya propaganda de cancioncillas infantiloides, coadyuva al retraso mental, pervirtiendo el gusto artístico de los jóvenes, con sus fementidas promociones que solo benefician sus bolsillos, pues en aras del comercio es que se atenta contra lo más sano de México.

En las mentalidades de todos esos adolescentes que aún no conocen gran cosa del arte musical, ni siquiera las buenas y genuinas canciones mexicanas, las porquerías que ofrecen las compañías de discos, encuentran un campo virgen desplazando toda otra música bella, la que no sienten, es más, la ignoran.

La influencia de toda esta estulticia, acapara el alma sensible de la juventud a la que se ofrece por ‘ídolos’ a muchachitos imberbes que todo el mérito que tienen es pararse ante un micrófono.

La propaganda hace todo lo demás.

Gritos estridentes, aplausos y contorsiones de criaturas enfermas de no hacer nada.

Válvula de escape tristísimo para el porvenir de un pueblo.

Válvula de escape tristísima para el porvenir de un pueblo”.

Y todavía más.

El 30 de abril, a ocho columnas, “El Día” clamaba a ocho columnas en su portada: “Embellezca a México!! Vaya a la Peluquería! Córtese el Pelo!”.

Y en una nota titulada “Moda repulsiva y degradante”, la periodista Blanca Lydia Trejo atizaba sus ataques contra las mujeres “que enseñan hasta la conciencia” y los hombres “que presumen sus patillas de cochero, tipo bandoleros… y se abren la camisa multicolor hasta abajo, dejando ver su pecho afuera y sus pelos indecentes de orangután”.

La nota terminaba así: “Se ha perdido la finura, el gusto por lo estético y lo chic.

Hoy prevalece la bajeza, la vulgaridad, lo ranchero y lo cerril.

Y hay otra moda, repulsiva y degradante: ésta de los ‘bonitos’ que se rizan el cabello y se lo ponen en onditas, de los guapos, de los pachuchos, de los melindrosos a los que mantienen su mamá y su débil padre.

Esos que andan con los calcetines enrollados, que se dan brillo en las uñas y que tienen modales y deformaciones como de mujer ¡Embellezcan a México, señores!.

Comentarios

comments