Osejo dice ahora que PRI y PAN son lo mismo

DIEGO ARMANDO RIVERA N O T I C I A S Desde hace 24 años el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) están mezclados en el poder y eso los ha convertido en uno mismo, aseguró el aspirante a candidato independiente por la presidencia municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo.

El también empresario indicó los partidos han hecho un pésimo trabajo y muestra de ello es todo lo que ha ocurrido en el municipio de Querétaro, todo lo cual también lo ha aprobado el mismo PRI.

“Querétaro es bipartidista, pero al momento de ejercer el poder son un solo, son uno mismo; el PRI dice que quiere recuperar Querétaro y Querétaro no lo ha perdido porque son priistas quienes gobiernan el municipio de Querétaro a través del ayuntamiento, desde hace 24 años PAN y PRI están mezclados en el poder; las decisiones que se toman en el municipio de Querétaro, las encabeza un presidente municipal, pero se las autorizan los regidores”.

Debido a esto, dijo, la labor de los candidatos independientes será la de “hacer todo lo contrario a lo que hacen los partidos.

“Yo no voy a comprar el voto con despensas; yo no voy a tener movilizaciones, o mejor dicho, acarreos -vamos a llamarle por su nombre- con la gente humilde, pagándole dinero para que vaya a mis actos de campaña; yo no pienso mandar el día de elecciones a operadores a comprar el voto”.

Precisó que su campaña será austera, cercana, de tierra y eventos por redes sociales, por lo cual no gastará los millones de pesos que invertirán sus adversarios.

“Yo no pienso usar los recursos públicos que me da la ley, que sean mis recursos y los de sus amigos, transparentes, honesto y decentes”.

Aunque aclaró que su responsabilidad será hacer bien las cosas porque si se equivocan en el ejercicio de gobierno, van a desprestigiar esta figura política.

“Esta es una gran oportunidad, sí nosotros, los que vamos a ganar como autoridades independientes, los que vamos a ganar las elecciones, como creo que es mi caso, sí hacemos un mal trabajo vamos a desprestigiar para siempre la marca de independiente”.

