Frente al PRI: es un partido corrupto

POR ARMANDO VALUARTE N O T I C I A S La expriista y candidata a diputada federal por Morena en el cuarto distrito, Eunice Arias Arias, aseguró que el Revolucionario Institucional (PRI) le ofreció una candidatura en lo local y luego una federal, la cual rechazó; “Sí hubo un ofrecimiento claro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que abanderara una candidatura local y luego federal, pero yo no podía aceptar abanderar un partido con tantos escándalos de corrupción, que de verdad han lastimado a gran parte de México”.

De acuerdo con la hoy candidata, fueron esos motivos que la orillaron a tomar la decisión y renunciar al partido que la impulsó como diputada hace unos años, y que dijo, la motivó a encabezar el proyecto político de Morena.

“Nunca hablé de excluirme de la vida pública. Llevo 13 años dedicándome a esto y no tendría sentido no participar cuando yo estoy llamando a los jóvenes a salir a votar y a participar por Andrés Manuel”.

Arias Arias aseveró que la decisión de encabezar una candidatura por la coalición “Juntos Haremos Historia” se debe a que desde hace varios años ha simpatizado con el proyecto del candidato presidencial. “Su proyecto me convence, su proyecto me gusta, no es la primera vez que encuentro coincidencias con Andrés Manuel”.

