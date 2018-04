EN EL PAN QUERETANOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

Noticias Siete queretanos figuran en el primer círculo del candidato presidencial de México al Frente, Ricardo Anaya, dados a conocer ayer.

Anaya encargo la coordinación operativa de su campaña al ex secretario de seguridad ciudadana, Edgar Mohar, la coordinación de opinión pública a Rosa Icedo una de sus principales asesoras que lo han acompañado desde el gobierno de Francisco Garrido; Coordinación con Campañas Locales PAN a Adriana Aguilar muy cercana a Armando Rivera y hoy candidata al senado; Coordinación de Mujeres PAN a la senadora Marcela Torres; la Coordinación de Agenda a Luis Antonio Rangel dos veces diputado y amigo personal; Coordinación de Atención Ciudadana a Fernanda Lazo ex asesora n el congreso local y hoy muy cercana a Marcela Torres y la Coordinación de Evaluación y Seguimiento a la ex diputada Micaela Rubio.

Asimismo los coordinadores de la campaña en Ciudad de México por el PRD, Héctor Serrano, y para el Estado de México, Héctor Bautista; el abogado general, el panista Eduardo Aguilar, y en el Análisis Político, Alfredo Figueroa.

Todos ellos sumados a Jorge Castañeda, Santiago Creel, Salomón Chertorivski, Fernando Rodríguez Doval, Jesús Ortega, Édgar Mojar, Xóchitl Gálvez, y los presidentes, Damián Zepeda (PAN), Manuel Granados (PRD), y Dante Delgado (MC).

