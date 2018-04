PLEITO DE PRI Y PAN; BENEFICIA A MORENA: UAQ

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La campaña por la Presidencia de la República arranca con Andrés Manuel López Obrador como un claro puntero, pero no por lo que está haciendo él, sino porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se han enfrascado en un pleito casado por el segundo lugar, aseguró el titular de la materia en Procesos Electorales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Aristóteles Ramírez.El académico indicó que hoy en día es muy improbable que ambos partidos políticos acuerden y bajen al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia como ocurrió en el pasado y eso le allanará el camino al aspirante presidencial . “(No es puntero) por él mismo, sino por la coyuntura. Lo que yo veo es que el Gobierno Federal y Anaya; o sea, PAN y PRI traen un pleito casado y eso no sucedió en los dos procesos anteriores, en donde se unieron claramente para bajar a Andrés Manuel y esto no está pasando acá”.

Respecto a la teoría de que habría un pacto entre López Obrador y el Gobierno Federal para llevarlo a la Presidencia de la República, indicó que si eso resulta cierto, van a seguir pegándole al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, pero eso quedará claro en el transcurso de las campañas.

“Hay quien dice que ahora el Gobierno Federal va a ir contra Andrés Manuel; ya le pegaron Anaya, ahora van contra el primer lugar; yo no sé si eso va a pasar y tampoco puedo asegurar, como asegura el PAN, que ya hay un pacto entre Peña y Andrés Manuel, pareciera, yo no lo veo tan descabellado que tengan un pacto”.

Ramírez Martínez indicó que los resultados de las últimas encuestas lo han sorprendido, pues demuestran que la disputa está en el segundo lugar; “digo que es una sorpresa para mí porque yo pensaba que Anaya estaba claramente en segundo y Meade en tercero, pero no es así” “Eso lo pensé también a partir de la estrategia de Gobierno Federal pegándole a Anaya, donde yo asumí que era una estrategia para bajar al segundo lugar, pero me parece que está bastante más peleado el segundo lugar de lo que yo pensaba”