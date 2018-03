Situación económica, impide a taxistas cambiar su vehículo a gas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Por la situación económica no todos los taxistas están en condiciones de la reconversión de sus vehículos a gas, ya que aun cuando este cambio les representaría un 50 por ciento de ahorro de combustible, no todos tienen acceso a los subsidios porque no todos cuentan con un vehículo de cinco años de antigüedad, como parte de los requisitos que deben cumplir.

Informó Eloy Sánchez Ledesma, Secretario de Transporte de la CTM, quien agregó que por la situación económica que afecta no sólo al gremio de taxistas sino a toda la ciudadanía, no todos los operadores de taxis tienen vehículos de modelo reciente para acceder a este subsidio que viene de la federación.

Explicó que si hubiera una tarifa mínima como que están esperando apruebe el Instituto Queretano del Transporte, se podría garantizar el cambio de un vehículo y luego el retorno de la inversión, mismo que no está considerado en el estudio que realizaron y que considera una tarifa mínima de 50 pesos.

Ante esta situación algunos taxistas han optado por sacar un crédito en las cajas populares o en las agencias de autos, pero en la tarifa actual no está contemplando el retorno de su inversión.

Sin embargo, “la ley si nos estipula que son 10 años de antigüedad y al parecer son hasta cinco prórrogas por vehículo, siempre y cuando cumplan con las condiciones físicas y mecánicas y sean vehículos que no contaminen”.

Expresó que en las agrupaciones de taxistas de la CTM, de la que también forma parte la asociación Flores Magón, hay alrededor de 300 concesionarios y el 40 por ciento ha realizado la conversión a gas, “hemos sido beneficiados con el subsidio la mayoría de las veces y otros han hecho el esfuerzo de la conversión pagando al cien por ciento el equipo”, sin el descuento del 50 por ciento que representa el subsidio del costo total que es de 18 mil pesos.

Algunos han pagado de contado y otros recurren al recaudo, lo cual incremento el costo de la reconversión y ya no puede ser el beneficio total del descuento porque se agrega un cargo más por pagarlo mediante el recaudo.

Eloy Sánchez expresó que “este gremio es tan camaleónico que para poder sostener a las familias que dependen de esto, nos adaptamos, y hacemos un tremendo esfuerzo porque nos gusta servir, sabemos que nos debemos a la sociedad”, pero considera que no se les reconoce su labor.

