A análisis tarifa de transporte público

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de establecerse una revisión a la tarifa del transporte público colectivo en la entidad; el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, declaró que el estudio técnico que se correrá en agosto no implica un alza, pues la tarifa podría mantenerse, aunque precisó que de resultar, que es necesario el aumento se evaluará la medida.La realización del estudio técnico emanó de una reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, que los diputados locales aprobaron en sesión de pleno, el 22 de marzo del año que corre.

“Si no hay que subirlo, no se va a subir; y si hay que subirlo, bajo un análisis que hay que dar, hay que subirlo, pero no lo tengo, no lo hay, pero estoy con la disponibilidad de hacer un análisis para no subirlo o para subirlo con las explicaciones que se tengan que dar de ambas, o no o sí, y por qué”, expresó el mandatario estatal.

Francisco Domínguez Servién aseveró que su administración evitará tomar el tema de la tarifa del transporte público como una bandera política en el marco del proceso electoral de este año, como -agregó- se hizo en administraciones estatales anteriores.

Reiteró que la prioridad en el tema del transporte colectivo es ofrecer un servicio de calidad y seguridad a los usuarios de la zona metropolitana, por medio de un esquema moderno y eficiente.

“No me niego a una revisión, por supuesto que no me voy a negar a ninguna revisión ni la voy a patear por no tener un costo político, como me han dicho anteriores administraciones”, subrayó.

Para finalizar, Domínguez Servién reconoció que en 2017 el costo de los combustibles tuvo un incremento, indicador que también se tomará encuentra en el análisis técnico.