REVELAN DETALLES SOBRE LA TERCERA TEMPORADA DE STRANGER THINGS

Agencias Para los fanáticos de Stranger Things no hay mejores noticias que conocer detalles de la próxima temporada del show.

Por suerte para ellos, recientemente hubo una buena cucharada de eso cuando el productor ejecutivo Shawn Levy habló con The Hollywood Reporter en el Paleyfest 2018 en Los Angeles durante el fin de semana pasado.

Según contó Levy, en la próxima temporada contaremos con el regreso de Priah Ferguson, que interpretó a la hermana menor de Lucas, Erica, así como el debut de un nuevo personaje, interpretado por la actriz Maya Hawke.

Shawn confirmó a THR que la aventura número 3 comenzaría durante el verano de 1985, un año más tarde desde la última vez a nuestros residentes favoritos de Hawkins.

Definitivamente será interesante ver cómo Stranger Things amplía la espeluznante atmósfera sin la ayuda de un escenario otoñal, aunque seguro encontrarán inspiraciones en sucesos de veranos registradas en películas como The Goonies, Fright Night y Back to the Future, estrenadas durante el verano de 1985.

El productor también compartió que los personajes más jóvenes que vimos maridando su romance, lo veremos avanzar.

Entonces,podemos esperar mucha ternura entre Mike y Eleven, así como Lucas y Max en su primera relación seria.

Pero como Shawn señaló: “Mike y Eleven y se fortalecen, esa es una relación que continúa, y lo mismo con Mad Max y Lucas.

Pero, de nuevo, son niños de 13 o 14 años, entonces, ¿qué significa romance en esa etapa de la vida?, nunca pueden ser relaciones simples y estables y hay diversión en esa inestabilidad “.

También se supo que contaremos con más tiempo de pantalla de Steve (Joe Keery), pero puede haber algunos cambios en su personaje.

Shawn no reveló el alcance completo de la transformación de Steve: “No abandonaremos la magia de papá Steve.

No quiero decir mucho más, pero literalmente siento que estábamos caminando y tropezamos con oro con Steve”.

Si bien no se mencionó qué tipo de misterios sobrenaturales enfrentará la pandilla, estos nuevos detalles son bastante tentadores por sí mismos.

No ha habido noticias oficiales sobre una fecha de lanzamiento para la tercera temporada, pero esta nueva información podría ser suficiente para ma n – tenernos ansiosos hasta que regresen a Netflix.

