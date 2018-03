Yo no me enojo si me critican los hombres: Abigail Arredondo

DIEGO ARMANDO RIVERA N O T I C I A S Si alguien se ha sumado a la causa de las mujeres en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ese es el candidato a diputado federal por el primer distrito, David Palacios, aseguró la dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Abigail Arredondo Ramos.

“Siempre lo digo en todos los eventos del PRI sobre David Palacios, es que si alguien se ha sumado a la causa de las mujeres verdaderamente, es él.

Él hizo una escuela de mujeres en la CNOP, él estuvo apoyando las mesas ahora que se hicieron con los candidatos y candidatas apoyando a muchas mujeres, me consta”.

La líder política se refirió a las declaraciones hechas por la candidata a diputada federal por el segundo distrito, Sonia Rocha Acosta, sobre que el político del tricolor era un misógino por haber criticado su trabajo como legisladora.

Ante ese señalamiento indicó que su compañero de partido nunca se refirió a su condición de mujer, sino a su labor pública.

“Él lo que no tanto criticaba, sino lo que comentó fue la manera de legislar, pero nunca el tema de mujer, es más, él dijo que no la conocía”.

En este contexto señaló que si algún hombre critica su trabajo no puede calificarlo de misógino, pues debe existir igualdad de condiciones para ambos géneros.

“Siempre hemos dicho que el tema de la participación de la mujer debe ser cuestión de capacidad; entonces no podemos decir que no nos traten por igual; entonces si a mí me salen a criticar un día, pues yo no puedo salir a decir que me enojo o me molesta la crítica, a decir que como me pega un hombre es que está en contra de las mujeres y misógino”.

En este contexto recordó que en el PRI han realizado foros para que los hombres platiquen sus experiencias en favor de la igualdad y los grandes retos que aún existen.

“Nosotros hicimos a nivel local varias mesas de trabajo en donde estuvieron presentes los hoy ya candidatos – en ese momento no eran candidatos- con los presidentes de los comités municipales y personas involucradas en la vida diaria y en la toma de decisiones del partido”.

Finalmente dijo que todos los candidatos de su partido han trabajado y seguirán trabajando en el tema de igualdad y equidad de género.

Comentarios

comments