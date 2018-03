Cero avance en el diálogo UE-Turquía

EFE Varna, Bulgaria. – Las diferencias entre Unión Europea (UE) y Turquía no pudieron encauzarse en la cumbre de la ciudad búlgara de Varna, donde no se logró ningún avance concreto y sólo se acordó continuar con el diálogo. “Si me preguntan si hubo soluciones o compromisos concretos, la respuesta es no”, reconoció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la rueda de prensa final de la reunión. Tanto Tusk como el presidente de la comisión Europea, Jean-Claude Juncker, constataron las diferencias con Ankara respecto a derechos humanos, libertad de prensa, la reciente operación turca en el noroeste de Siria o los litigios con Grecia y Chipre.

En la cumbre, calificada de “franca y abierta”, también participó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, así como el anfitrión, el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.

