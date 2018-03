LA SIERRA: BIPARTIDISMO

POR RUBÉN PACHECO N O T I C I A S Co n f o rma d o por los cinco municipios serranos, el Distrito XV ha sido el de mayor participación electoral y que a raíz de la redistritación no sufrió mayor reacomodo, aunque su población es la más segregada el PRI y el PAN mantienen su hegemonía.

Cabe precisar que el comportamiento electoral de este distrito está dominado por el bipartidismo: PRI-PAN, toda vez que la votación por el resto de los partidos es casi nula o de baja participación.

La cabecera distrital se ubica en Jalpan de Serra y lo integran además Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles y San Joaquín, de tal manera que lo confirman 79 secciones.

Hasta el 2015 estaba integrado por 69 mil 510 personas inscritas en la lista nominal, en la nueva cartografía electoral pasó a tener 84 mil 516 ciudadanos con posibilidad de votar.

Llama la atención que la población del Distrito XV es la más segregada de todos; los municipios serranos se encuentran separados por caminos de difícil acceso, así como las comunidades que los integran.

Además, es otro de los distritos donde su población está enfocada a la producción agropecuaria, así como a la cría de ganado, mientras que San Joaquín mantiene vocación turística.

En las elecciones estatales de hace tres años, la participación electoral fue del 68.

81 por ciento, lo que significa que 45 mil 952 personas salieron a emitir su sufragio, aunque mil 868 lo anularon.

En aquella elección Atalí Sofía Rangel Ortiz de Acción Nacional obtuvo el triunfo en las urnas, con un total de 23 mil 952 votos.

De tal manera que el comportamiento electoral se dio de la siguiente manera: PRI, 18 mil 265; Morena, 904; PRD, 826; Verde, 628; Panal, 409; Humanista, 332; PT, 240; MC, 206; PES, 190.

Para el presente proceso electoral, el PAN volverá a ir con Atalí Rangel, quien buscará la reelección; mientras que el PRI optó por Karina Careaga Pineda; Morena todavía no designa a su candidato.

Por la vía independiente no hay candidatos registrados, aunque sí lo hay para presidentes municipales.

