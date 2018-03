Temen ser despojados

Ex trabajadores de la UAQ señalaron que sus terrenos han sido invadidos por habitantes del pueblo de Juriquilla

Noticias Un grupo de extrabajadores de la U n i v e r s i d a d Autónoma de Querétaro teme a ser despojado de terrenos que conforman la colonia La Cuadrilla, en la zona de Juriquilla, aprovechando, los presuntos invasores, las trabas que el primero ha encontrado en las autoridades estatales y municipales para que pueda comenzar a construir.

Ayer por la tarde la policía municipal debió intervenir para evitar una agresión Con documentos en mano que avalan la propiedad de los lotes que conforman la mencionada colonia, los agraviados, en su mayoría gente de la tercera edad, señalaron que desde la semana anterior un grupo considerable de habitantes del pueblo de Juriquilla se presentó en el terreno para realizar mediciones y colocar marcas, ayer en algunos puntos, machete en mano, estuvieron limpiando, “con toda la intención de provocar, quieren hacerse de nuestros predios a toda costa y esto es un riesgo provocado por las mismas autoridades estatales y municipales”, señalaron.

Quienes conforman la asociación de colonos de La Cuadrilla, detallaron como antecedente que la UAQ, en un conflicto laboral con sus trabajadores en 1977 y ante ello el entonces gobernador Antonio Calzada Urquiza y el secretario general de gobierno, Fernando Ortiz Arana, buscando apoyar para la resolución de la problemática otorgó a los trabajadores de la máxima casa de estudios unos terrenos ubicados en la zona de Juriquilla y mediante proyecto de lotificación al que se le identificó como fraccionamiento La Cuadrilla, la Dirección de Catastro entregó escrituras en diciembre de 1977, mismas que fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Los trabajadores beneficiados, se agregó, desde entonces estuvieron pagando predial hasta 1997, cuando autoridades municipales y estatales señalaron que “no cumplía con las dimensiones contempladas en el Código urbano y que el proyecto sobrepasaba el máximo permitido en la zona por el plan de desarrollo urbano del Centro de Población de Querétaro y el plan delegacional de Santa Rosa Jáuregui”.

Con ello, mencionaron los miembros de la asociación de colonos, el entonces gobernador Enrique Burgos García emitió un decreto expropiatorio el 15 de agosto de 1997.

Pese a tal determinación del entonces gobernador, varios colonos, señalaron, siguieron realizando los pagos respectivos de predial, “otros no pudieron hacerlo porque en el 2004 Gobierno del Estado de Querétaro les bloqueó su clave catastral.

Se llevó a cabo un litigio de un particular contra el gobierno y a pesar de que en diciembre del 2015 la autoridad concluyó el mismo a favor del particular, de la Cuadrilla Juriquilla, pero aun así no se han reactivado esas claves catastrales a los dueños legítimos de esos lotes”, se aseguró, mostrando a la vez la documentación correspondiente.

Ahora, precisamente aprovechando esa situación, un grupo de habitantes del pueblo de Juriquilla ha mostrado la intención de invadir los terrenos de la colonia La Cuadrilla y ello, ayer, estuvo a punto de ocasionar un conflicto mayor al grado de que elementos de Seguridad Pública Municipal debieron acudir para evitarlo.

Sin embargo, el grupo de habitantes de Juriquilla se retiró hacia los terrenos y comenzó a retirar la hierba de algunos lotes que ya habían marcado la semana anterior, “por ello tememos que en cualquier momento se venga una situación lamentable, nosotros somos adultos mayores y a pesar de tener la razón, nos quieren despojar de nuestras propiedades, por ello hacemos un llamado a las autoridades municipales y estatales para que pongan fin a esto”, indicaron.

Vale agregar que debido a este conflicto los colonos de La Cuadrilla presentaron una denuncia la cual dio origen a una carpeta de investigación iniciada en la unidad 1 de la Fiscalía, el pasado 20 de marzo.

