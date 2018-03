Caso de Dulce, muestra del daño en el tejido social: AO

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, aseguró que el homicidio de una niña de seis años, es una muestra del daño que actualmente tiene el tejido social, por lo que reconoció la urgencia de trabajar en este tema.

El mandatario municipal hizo referencia al hallazgo de la pequeña Dulce Cecilia, desaparecida en la comunidad de El Blanco, en el municipio de Colón, mismo que de acuerdo a las investigaciones fue privada de la vida por su primo de tan sólo 14 años, el edil de la demarcación.

“Habla, más allá de un tema de seguridad, de un daño al tejido social, tenemos que fortalecer con programas que lleguen a toda la población la prevención y sobretodo la formación de valores, el respeto y el cuidado de menores, son muchas cosas que nos hacen ver que no hay culpables más que la propia sociedad, así lo podríamos decir”.

Añadió que existe un malestar por el tema de la condena que pudiera purgar el agresor, sin embargo dejó en claro que este tema le corresponde revisar a otra instancia.

Ocho Valencia aseguró que por respeto a la familia no dará una mayor opinión en el tema, mismo que dijo confía en que no se politice.

“Es un tema muy sensible que no me gustaría lucrar en un tema político, queda claro que no es un tema de seguridad, lo que debemos hacer es fortalecer los valores, a través del DIF traemos algunos programas, escuelas para padres, también con Seguridad Pública hacemos talleres de prevención, de adicciones”.

Asimismo consideró que la indiferencia por parte de todos, hacía el joven, mismo que ya había dado a conocer su intención de dejar de estudiar, da muestra de la responsabilidad que cada uno de los ciudadanos pudiera tener en este caso, por lo que llamó a los ciudadanos a siempre estar alerta ante esta clase de situaciones y evitar que se registren más casos a futuro.

