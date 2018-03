PALACIOS, PROVOCADOR, MISÓGINO E INMANDURO: SR

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La declaración del candidato a diputado federal por el Primer Distrito del P a r t i d o Revolucionario Institucional (PRI), David Palacios, es una provocación misógina, aseguró la candidata por la misma posición del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia Rocha Acosta, quien conminó a su adversario a realizar una campaña limpia.

La también Senadora de la República se refirió a los señalamientos hechos por el priista, quien consideró que la senadora no ha tenido la vocación del poder legislativo, lo cual, consideró, es una actitud de denostación.

“Me parece más que una declaración, una provocación que ha sido un poco su actuar en algunas ocasiones que he podido ver algunas declaraciones de él.

Me parece una provocación misógina que denosta una labor de una Senadora de la República y deja eso, de una mujer; pues por supuesto que llega un momento en que digo ´eso no lo puedo permitir”.

Respecto al cuestionamiento que hizo David Palacios sobre la propuesta que habría realizado cuando era diputada local, de promover el cobro al acceso a la información, indicó que, por el contrario, fue de las legisladoras que impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, dijo, no funciona al cien por ciento y eso permite que varios exgobernadores del PRI, que debieron enfrentar la justicia están absueltos y disfrutan de todo lo que le robaron a los ciudadanos.

“Al contrario, yo soy de la generación de un sistema de un Sistema Nacional Anticorrupción y que, cabe destacar, que no se ha terminado porque de donde él viene, ese partido, ha metido el pie para que al día de hoy no tengamos al cien por ciento este Sistema Anticorrupción que dé certeza”.

Indicó que la actitud de descalificar a los adversarios da un adelanto de lo que se espera podría presentarse en las campañas.

“No podemos empezar, que todavía no empezamos, por supuesto yo estoy en funciones ahorita; no podemos empezar en unos días con descalificaciones una campaña y con el respeto me merece, sin tener la fortuna de conocerlo, me parece un muchacho inmaduro, un poco pendenciero que, todos sabemos, representa al PRI de siempre, al partido que ha fomentado la corrupción”.

Por eso, dijo, “lo conmino o lo conminaré en su momento a que realice una campaña limpia, por supuesto sin trampas y que acepte el resultado, cuando le informen la decisión final”.

Finalmente se definió como una legisladora cercana a los ciudadanos y no solamente enfocada el tema legislativo, pues hay peticiones muy sentidas de la población que también deben ser atendidas.

“Por supuesto (atiendo) un tema de gestión, un tema de cercanía, de propuestas, un tema de proyectos; porque es una realidad, hoy no nada más debemos de ser legisladores; por supuesto que por eso nos pagan y por supuesto que esa labor la he realizado”.

Comentarios

comments