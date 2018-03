Inaugura MAV Casa del Maestro Jubilado

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias Marcos Aguilar, este día, el magisterio te agradece infinitamente tus apoyos”, expreso Maurino Morales , secretario general de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la construcción de la Casa del Maestro Jubilado que entregó ayer.

En su momento, el presidente municipal explicó que se realizó una inversión por 5 millones 937 mil pesos por parte del municipio para esta infraestructura, en un terreno donado por el ISSSTE ante la gestión de la Sección 24 del SNTE.

“Nuestro amigo Maurino Morales, hizo una gestión con la Delegación del ISSSTE, pusieron el terreno y nosotros hemos puesto esta inversión”, indicó Marcos Aguilar.

“Es una aportación valiosa para este segmento, con esta aportación nos acercamos un poco para reinvindicarnos con quienes desde hace muchos años tuvimos que invertir y será importante que ustedes aprovechen esta infraestructura”, externó.

Dijo que la operación de la casa la va a realizar la delegación del ISSSTE con talleres deportivos con talleres culturales, con talleres artísticos, ya no va a haber pretexto para quedarse en casa, señaló Marcos Aguilar ante los maestros jubilados que podrán beneficiarse de este espacio.

Consideró que esta es una inversión inteligente a favor de personas que le han dedicado su vida y su vocación al servicio de México, “han hecho un extraordinario trabajo por este país, por este estado y por este municipio, y el municipio estaba en deuda con este sector”, indicó.

Tan solo en esta administración, puntualizó, se ha realizado una inversión histórica por 187 millones de pesos en acciones a favor del adulto mayor, indicó Marcos Aguilar, quien celebró que hoy cuenten con un espacio para la convivencia mismos han participado de su construcción.

“Algo que yo digo siempre en mis mensajes es que me siento profundamente orgulloso de ser hijo de un taxista y de una maestra de una escuela primaria pública, no olvido mi raíz y mi cuna por que es justo lo que me ha motivado tanto para salir adelante”, rememoró.

Compartió que de donde provenía, de esa cuna con humildad pero con esfuerzo, dedicación y trabajo, le brindaron muchos valores y principios que hoy le permiten desempeñar su responsabilidad con un enorme gusto.

