Reconoce Coparmex actuación de la Fiscalía General del Estado

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La Presidenta de Coparmex Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, considera que ha sido eficiente la labor que está haciendo la Fiscalía General en Querétaro, pese a que según el dicho del gobernador no existe la certeza de que uno de los acribillados en la plaza Antea sea el presunto líder del Cartel del Golfo, Luis Alberto Blanco Flores.

Dijo es preocupante lo que pasa en el país y ningún estado se escapa, pero “aun así reconocemos la labor eficiente que hace la Fiscalía en el estado de Querétaro que si es bastante activa”.

Es necesario no bajar la guardia en materia de seguridad porque es un tema que a todos compete, ya que el tejido social es algo que nos compete a todos y mientras no entendamos que la responsabilidad es compartida las cosas no van a cambiar.

Por otra parte, Jiménez Salcedo adelantó que en este proceso electoral habrá un debate que se está preparando a través de Coparmex nacional, ya que este organismo patronal se mantiene abierto para todos los candidatos siempre y cuando lleguen con propuestas concretas y certeras, que le aporten a la sociedad, pues los ciudadanos hemos llegado a un nivel de hartazgo fuerte y la exigencia a los candidatos es cada vez mayor.

Es por ello que si hubiera candidatos interesados en acudir a Coparmex, “tienen que entender que si vienen aquí es para ofrecer un trabajo muy fuerte y qué resultados va a tener; ya los ciudadanos no creemos cualquier tema” y tenemos que ser corresponsables para poder exigir.

Lorena Jiménez expresó que algunos de los temas que tendrán que ser abordados por los candidatos serán la seguridad, corrupción, mejores prácticas, mejora regulatoria, dinero prófugo y que se propongan buenos gobiernos para se administren bien los recursos; así como la educación que tendrá que ser prioritaria, al igual que la cultura y la recreación.

Luego de los actos de corrupción que cometieron todos los candidatos independientes a la presidencia de la República, al falsificar parte de las firmas que tenían que juntar como parte de los requisitos para su registro, la Presidenta de Coparmex sostuvo que como ciudadanos debemos buscar información y no conformarnos con que así son las cosas en México. “Debemos exigir porque todos somos ciudadanos en este país y merecemos reglas claras”, subrayó.

Sobre los constantes hechos de violencia que ocurren en el estado y en el país, señaló es importante apoyar a la empresa como una forma de que le vaya mejor al país. Querétaro empieza a tener noticias tristes y trágicas, no podemos volvernos insensibles ante ello, debemos ayudarnos, impulsarnos y salir adelante con mayor fuerza y un poder

