ANTE EL TRIPLE HOMICIDIO EN ANTEA “Hay que hacer propuestas serias”:A

POR RUBÉN PACHECO N O T I C I A S Tras las ejecuciones de este martes en Plaza Antea, el dirigente estatal del Partido Verde, Ricardo Astudillo, dijo que sus candidatos no harán “leña del árbol caído”, pues se trata de un tema serio y se debe abordar con respeto por parte de quienes compitan en las elecciones. “Los que vamos a contender tomar el tema con mucho respeto, mucha responsabilidad, no hacer de un hecho tan lamentable como el que sucedió no generar ni miedo ni preocupación con la ciudadanía”.

De acuerdo con el virtual candidato por la alcaldía de Corregidora, este tipo de hechos obligan a los candidatos a presentar propuestas más serias y apegadas a la realidad. “En su momento presentaremos cuál será la propuesta en materia de seguridad de los municipios que representaremos, y obviamente considerando Corregidora”. Aunque no descartó que los contendientes a la presidencia municipal opten por hacer de sus campañas una crítica hacia el proceder de las actuales autoridades locales y estatales.

Por ello fue tajante al afirmar que el Partido Verde no caerá en ese tipo de argumentos, con el objetivo de no alarmar a los ciudadanos, sobre actos de violencia como los que se vivió la tarde de este martes. “Lo que yo sí te digo es que nosotros no vamos a caer, el Partido Verde no piensa así. Yo creo que son hechos que nos unen a todos, el tema de la seguridad se gana con las mejores propuestas, pero se gana con estar unidos, gobierno y ciudadanía”.

