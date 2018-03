El sobreviviente declaró: JMGT

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias El secretario de Seguridad Ciudadana Juan Marcos Granados Torres destacó que el único sobreviviente del lamentable hecho ocurrido ayer en Antea, en el que perdieron la vida tres personas y uno más resultó lesionado ya hizo declaraciones y por la versión del testigo, las seis personas que estaban ahí son guanajuatenses y se conocen, que iban a realizar una transacción y al no ponerse de acuerdo, provocó que los dos sujetos dispararan en contra de los tres fallecidos y del mismo declarante.

Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento, la Policía de Investigación del Delito realizó una entrevista breve con la persona que resultó lesionada.

Esta persona —aclaró el funcionario—, está estable, no perdió el conocimiento y aportó datos importantes, de tal manera que esa información y la de los testigos y los mecanismos de videovigilancia del lugar, permiten a la Fiscalía procesar la información para dar con el paradero de los criminales.

Destaca Juan Marcos Granados Torres que el operativo se armó de inmediato para la búsqueda de los probables responsables: “como te comento lo que nos reporta el testigo es que seis personas estaban conviviendo en ese espacio de comida rápida y por una diferencia que tienen de una transacción mercantil uno de ellos se levanta y empieza a disparar contra tres personas y contra el lesionado, un segundo sujeto que lo acompañaba también hace disparos, se dan a la fuga y en el ínter, quitan un vehículo a un usuario de la plaza y otro vehículo más de la marca BMW, estas dos unidades fueron rescatadas inmediatamente por la policía, se encuentran bajo resguardo, en la plaza comercial cercana sobre el mismo paseo de la República.

Con toda la investigación, con todos los datos que se tienen, el acopio de evidencias, los casquillos, de todo lo que es el procesamiento de los hechos en el lugar del evento, la Fiscalía comenzó a trabajar de manera inmediata, desde luego el resguardo de la persona que está lesionada por parte de los grupos tácticos en la institución de salud donde es atendido.

Al cuestionársele sobre el hecho y si se trataba de un posible ajuste de cuentas; de la gente quejándose porque no los dejaban salir, si se tenía identificadas a las víctimas y si pertenecía a algún cártel o estaban vinculados al huachicol, apuntó que a las 18:00 horas, se presentó una serie de llamadas al 9-1-1 reportando que había personas lesionadas en este centro comercial por lo que de manera inmediata tanto policía municipal como la policía estatal en conjunto con policía de investigación acudieron al lugar para cerciorarse de que se trataba.

Por la versión del testigo, él mismo refiere que es de Guanajuato, que todas las seis personas que estaban ahí se conocen, que iban a realizar esa transacción y que todos ellos son de Guanajuato y que un altercado respecto de no ponerse de acuerdo con la negociación fue lo que provocó que los dos sujetos dispararan en contra de los tres fallecidos y el sujeto lesionado.

—¿No sabemos si es gente que está metida en el crimen organizado? —Hasta este momento con la identificación que está haciendo la Fiscalía, el dato se está procesando “inmediatamente me comuniqué personalmente con la gente de C5 del estado de Guanajuato tanto para ubicar a las personas como para pedir información y esta información no nos la entregan sino que pedimos que toda esa información se remita inmediatamente al área de investigación”.

—¿Entonces no podemos saber todavía? —Se está procesando, yo espero que tengamos un resultado lo más pronto posible porque el trabajo que está haciendo la Fiscalía cuenta con todo el apoyo no solamente de la policía del estado sino que en esa investigación e intercambio de información la propia Procuraduría General de justicia del Estado de Guanajuato y la Secretaria de Seguridad.

—¿Qué áreas se tienen restringidas y que áreas sí están operando? —En el centro comercial entiendo que para estas horas la Fiscalía ya hizo un procesamiento legal de la evidencia de tal manera que será cuestión de minutos que se restablezca la normalidad para los servicios que brinda la plaza, dado que el procesamiento que hace la fiscalía se hace con mucho cuidado puesto que se trata de resguardar las evidencias.

—¿Hay una buena comunicación entre las autoridades de vigilancia de Antea con la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y de Seguridad Ciudadana? —Lo que te puedo decir es que sí hay un trabajo exhaustivo con la gente de la plaza, por supuesto que mañana a primera hora estaremos haciendo el procesamiento de lo que sucedió con la empresa encargada de la seguridad de la plaza, no es el primer evento que se presenta de esta magnitud y es importante que tengamos la certeza de lo que está pasando con el tema protocolario, hoy mismo nos acercamos pero por la situación de que es Fiscalía tiene que estar procesando el lugar de los hechos estaremos en breve en cuestión de unas horas con los encargados de seguridad de la plaza para revisar los esquemas, los protocolos y lo que puedo haber obstaculizado en el tema la persecución de los probables.

—¿Qué le dices a la sociedad? Se quedan alterados, el manejo de redes, todo esto hace una efervescencia.

—Lo que siempre hemos comentado Luis es importante que tengamos la responsabilidad, por supuesto que el gobierno de Estado no está negando de ninguna manera este evento lamentable, estaremos comunicando a la sociedad a través de los medios que son serios, que son responsables y pedirle esa responsabilidad a que los propios medios verifiquen lo que está pasando, que sean objetivos con la información y que en las redes sociales que es un asunto que no se puede controlar pedirle al ciudadano que está acudiendo a la plaza Antea y que hizo algunos comentarios que sepan que estamos trabajando, hemos tenido algunos resultados que vamos a seguir trabajando en pro de la seguridad estos eventos que si bien es cierto son de gente que viene de fuera y que por alguna situación que la fiscalía estar dando a conocer en su momento, son situaciones lamentables, si está presente este evento, no solo no se niega sino que se reconoce, el gran esfuerzo y la coordinación que hacen las instancias de seguridad, pedirles esa parte, que el ciudadano sea responsable y que podamos contar con información precisa de los medios de comunicación.

—Es difícil desvincular el hecho de que no sea gente que está relacionada con el crimen organizado —Es un evento inusual por su puesto pero no está en mi calificar a los participantes porque la información con la que contamos es la que nos proporciona Fiscalía y tenemos que esperar a que nos aporte mayor información de manera fidedigna, creo que la Fiscalía ha dado muestras de su seriedad y profesionalismo y me parece que así va a ser en este nuevo evento.

—¿La gente de Querétaro se debe sentir segura? —La gente de Querétaro debe confiar en que sus autoridades están haciendo todo lo necesario para que atendamos el tema de prevención, de tranquilidad social y cuando se presenten estos eventos la reacción es contundente e inmediata como siempre se ha demostrado no solamente en algún municipio en particular, en los 18 municipios el Estado.

