Semana Santa en Querétaro

Como cada año Querétaro se alista para preservar las tradiciones religiosas con motivo de Semana Santa, que recuerdan la redención de Cristo para la Salvación de la humanidad.

Las actividades inician con el Romancero de la Vía Dolorosa, una representación y reflexión poética de las 14 estaciones del viacrucis creada por el sacerdote mexicano Benjamín Sánchez Espinoza “Fray Asinello”; misma que se presentará en el Templo de Nuestra Señora del Rosario del Rayo el 20 de Marzo, en el Seminario Conciliar de Hércules el miércoles 21, en el Santuario del Pueblo el jueves 22 y el viernes 27 en la Parroquia de San Pedro en La Cañada.

En la mencionada presentación organizada por el Patronato de las Fiestas de Querétaro, participarán la soprano Martha Juliana Ayech, los actores Roberto Leyva y Citlalli Galindo, entre otros cuatro; así como el poeta Alfonso Camacho.

Actividad a la que se suma el concurso de fotografía con motivo de los eventos tradicionales y religiosos de Semana Santa, al que se espera la asistencia de fotógrafos de diferentes estados de la República y que se realizará en el Seminario; para dar paso a la instalación del Altar de Dolores en Plaza de Armas del viernes 23 al sábado 24, bendecido por el padre Mauricio Reséndiz.

Lo anterior fue dado a conocer por Joel León Escamilla, encargado de proyectos en el Patronato, quien destacó la importancia de preservar y fomentar las tradiciones; por lo que desde el Patronato -dijo- se brindan las condiciones a las hermandades que trabajan en ello.

“El trabajo del Patronato es hacer lo necesario para poder conservar la tradición, entiéndase como la serie de costumbres y actos que la población adoptar para generar identidad, esto puede ser en un sentido religioso, se vuelve una cuestión artística, una situación de grupos específicos de la población; nosotros lo que hacemos es brindar las condiciones para que se conserven este tipo de actividades.

Respetamos la parte de la organización de los grupos que encabezan que son las hermandades”, adelantó.

PROCESIÓN DEL SILENCIO Una vez que se realizan las representaciones del Vía Crucis en diferentes puntos del estado de Querétaro, como en Tolimán, La Cañada, Satélite o la organizada por el Templo de la Santa Cruz, entre otros; se procede con la organización de la Procesión del Silencio que este 2018 cumple 52 años de recorridos.

León Escamilla precisó que son 24 Hermandades que se dividen en cuatro secciones, en las que participan más de dos mil penitentes, cada hermandad con una preparación diferente.

La sección más antigua conformada por las hermandades de la Santa Cruz de los Milagros, quienes inician su preparación espiritual desde el miércoles 28 de marzo en el que cerca de 700 personas participarán en un retiro espiritual al domingo en el que se lleva a cabo la Procesión, como parte de la penitencia.

En el orden sigue la sección de las hermandades de Santa Ana, pertenecientes a este mismo barrio, que este año cumplen 50 años de participación.

Su preparación la realizan el fin de semana previo a la presentación de la procesión.

Posteriormente vienen las hermandades de San Agustín del Retablo -que vienen con el señor y la señora de La Piedad-.

Para cerrar la columna por segundo año consecutivo la hermandad 23 de la Señora de la Soledad del Silencio, imagen que adopta la Parroquia de Santiago Apóstol.

De esta manera la Procesión del Silencio se cierra con un carro alusivo a las hermandades de Santa Ana, en esta ocasión en honor a la Señora de El Rosario.

“Las hermandades de la Santa Cruz terminan con la columna de la Santa Cruz; las hermandades de Santa Ana terminan con la Virgen de Guadalupe; sigue la del Retablo, la de Santiago y cierra la Señora del Rosario”, así lo dio a conocer el encargado de proyectos, quien destacó que se repartirán 20 mil ejemplares con el recorrido que inicia en 5 de Mayo, Pasteur, Reforma, Juárez hasta Jardín Zenea, Corregidora, sube por Independencia hasta llegar al Templo de la Cruz.

“Se les llama hermandades en función de que es una invitación abierta al público y no se reúnen en este tipo de grupos necesariamente.

Las hermandades en el Templo de La Cruz es una organización que administra las imágenes y va equilibrando los contingentes, la organización es general; las cofradías lo manejan de manera particular y con reglas específicas para pertenecer a esa organización (…) Aquí no se les puede llamar cofradías porque no cumplen la serie de requisitos para poderla confirmar”, precisó.

Las actividades del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro se cierran con la tradicional quema de Judas en el Andador 5 de Mayo esquina Corregidora que ameniza la Banda Musical del Estado.

ACTIVIDADES DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ Las actividades en el Templo de la Santa Cruz desde el 23 de marzo con el rezo de la corona dolorosa y Santa Misa; posteriormente el 25 de marzo la misa solemne y bendición de palmas con motivo del Domingo de Ramos.

Entre las actividades que destacan para el jueves santo, 29 de marzo, se tiene la misa vespertina de la cena del señor; además de la hora santa con adoración del santísimo.

El viernes santo se llevará a cabo el Vía Crucis por las calles de Felipe Luna, cinco de Mayo, Gutiérrez Nacerá e Independencia; así como la celebración de la pasión del señor, la Procesión del Silencio, además del rezo de la corona dolorosa y pésame a Nuestra Señora.

Para el sábado 31 se llevará a cabo la Vía Matris, además de la Solemne Vigilia Pascual para el primero de abril dar paso al domingo de pascua de la resurrección del señor.

