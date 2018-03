Liquida Mario Calzada deuda heredada en El Marqués

Noticias El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, anunció el pago total de la deuda pública por más de 150 millones de pesos que heredó la pasada administración resultado de dos empréstitos que se adquirieron con la institución financiera BANOBRAS.

Ante los representantes de los diferentes medios de comunicación, el alcalde explicó que fue gracias a la disciplina financiera que mantiene el municipio y al buen uso de los recursos públicos como se fueron amortizando los pagos hasta finalmente liquidar al 100% dicho monto.

“Hoy contamos con un municipio completamente sano, con cero adeudos.

Esto es hablar de eficiencia financiera, de un gobierno responsable y comprometido con los ciudadanos.

Nosotros vamos a heredar una administración con orden, una administración que no va a dejar deudas a las futuras administraciones y a las nuevas generaciones de marquesinos”, señaló.

Calzada Mercado agregó que al tener liquidada la deuda pública, los recursos producto de las recaudaciones municipales podrán ir directo al incremento de obras, programas y apoyos en rubros como educación, salud, seguridad y deporte y ya no al pago de pasivos e intereses.

Y es que recordó que el último empréstito adquirido por la pasada administración vencería en el año 2023, pero al adelantarse 5 años en los pagos, se logró un ahorro de 15mdp de pagos por intereses.

En su intervención, el Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, Alejandro Ángeles Arellano, recordó que la pasada administración dejó al municipio al menos tres deudas que impactaban directamente en las arcas municipales: los dos empréstitos que se contrataron con BANOBRAS y que suman los más de 150mdp de deuda pública; así como una adeudo por 12mdp con la Secretaria de Hacienda por adelanto de participaciones que no fueron pagadas, y un tercer adeudo por 8mdp por faltas de pagos ante el Infonavit.

Ante este contexto, Ángeles Arellano anunció que gracias a las finanzas sanas que mantiene el municipio, además de la deuda pública liquidada, los dos adeudos adicionales con Hacienda e Infonavit también fueron cubiertos al 100%.

“La ventaja de tener un presidente municipal que más que político, venga del ámbito empresarial, da una visión muy diferente.

Desde el inicio de la administración el presidente nos instruyó que, sin descuidar el gasto social y la obra pública, permaneciéramos atentos a la parte administrativa y financiera.

Fue muy claro en decir que no quería ser irresponsable y decir que no se pagarían deudas que él no contrajo, sino que-por el contrario- instruyó a que buscara un esquema, alguna forma de garantizar que al término de la administración, contáramos con cero deuda pública, lo cual ya es un hecho”, señaló.

Finalmente el funcionario municipal precisó que al inicio de la administración se encontró que además de estos tres adeudos, la administración 2012-2015 dejó un adeudo más por 95mdp con proveedores y contratistas.

Este rubro, dijo, se ha ido trabajando en los últimos dos años de tal forma que hoy se tiene 90% liquidado, restando sólo un 10% que corresponde a casos que se encuentran en proceso depuración y verificación de su correcto registro.

Durante el evento que se llevó a cabo en la casa de cultura municipal, el alcalde Mario Calzada Mercado enfatizó en que gracias al buen manejo de los recursos públicos, en lo que va del periodo de la actual administración se ha logrado elevar la calificación crediticia en cuatro niveles, al pasar de “BBB” a “A+” otorgada por las calificadoras internacionales “Fitch Ratings” y “Verum”.

