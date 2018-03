Todavía hay mapaches: Peñafiel

POR RUBÉN PACHECO N O T I C I A S El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, consideró que su partido no podrá competir con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) en materia de recursos económicos, “pues es impresionante la cantidad de dinero que están dispuestos a gastar” en términos de la cooptación de representantes de casillas, Por ello dijo que la apuesta de Morena irá en el sentido de apostar por los principios y valores; y agregó: no vamos a gastar en la compra, ni de votos ni en la cooptación de representantes.

“No somos ilusos, sabemos que hay esta posibilidad.

De hecho vimos que así sucedió en el Estado de México, a nuestros representantes días antes les ofrecían alguna suma de dinero que oscilaba entre los 2 mil y los 5 mil pesos, según la zona, para que no se presentaran o para que abandonaran las casillas a mitad de la jornada”.

De acuerdo con el dirigente, aunque no fueron muchos casos, ese ejercicio sirvió para medir la temperatura de las próxima contienda del primero de julio, cuya mayor preocupación para Morena es la elección presidencial.

Y es que Morena capacitará a 10 mil militantes y no militantes, quienes se encargarán de vigilar las casillas, por lo que en cada una habrá por lo menos dos, aunque no descartó que pudiera darse el caso de la cooptación.

“Son personas que se acercan por ideales, por principios, porque quieren participar en hacer historia.

Hoy estamos convencidos que este primero de julio vamos a hacer historia y la mayoría de las personas que serán nuestros representantes de casilla tienen esta convicción y de esta forma nos brindará contra actos de corrupción, que sabemos que va a haber y no somos ilusos en ese terreno”.

Peñafiel Soto agregó que la representación de Ricardo Monreal en la segunda circunscripción ha rendido frutos en términos de evaluación de las casillas y la preparación de los militantes en la defensa del voto.

Por último, el dirigente puntualizó que aún en el siglo XXI se repiten prácticas como el “mapacheo”, “relleno de urnas”, “cargada” y principalmente la compra de votos y de funcionarios de casillas, hechos Morena tratará de evitar con la capacitación de sus cuadros.

Comentarios

comments