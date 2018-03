Fomentan el cuidado del planeta

Noticias Karla Munguía Colmenero compartió con los alumnos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), a través de la conferencia “Mi vida Salvaje” su experiencia de haber logrado ser elegida entre 34 mil solicitudes de todo el mundo para participar en “El Hallazgo”, un docu-reality show realizado en 2006 por el canal de televisión Animal Planet para encontrar a la nueva generación de documentalistas de la vida salvaje.

En el marco de la celebración del Veinte Aniversario de la UTSJR se ofreció esta conferencia magna, que incitó a los jóvenes a cuidar el planeta que habitamos y a no abandonar sus sueños por muy lejanos o imposibles que parezcan.

Karla narró como a los 18 años, al ver un documental del comportamiento de los animales, decidió que algún día ella quería ser ella la que estuviera detrás de cámara filmando.

Diez años después, al inscribirse al concurso de Animal Planet fue la única participante elegida del Continente Americano para viajar a una reserva natural de Sudafrica de 30 mil hectáreas, donde los concursantes fueron preparados para experimentar la experiencia de fungir como documentalista del comportamiento animal en su hábitat natural.

Este programa de televisión fue transmitido a 160 países del mundo y le abrió la puerta para trabajar por espacio de 3 años para este canal, documentando vida salvaje.

A pregunta expresa de un alumno, sobre los miedos que enfrentó al realizar su trabajo respondió que en primera instancia fue enfrentarse a “sí misma”, ya que pasaba horas sin más compañía que los animales, y el segundo miedo fue a las “personas” al constatar por ella misma el daño que el humano es capaz de causar al planeta, ya que dijo cazadores matas cientos de elefantes y rinocerontes por el codiciado marfil.

Actualmente Karla tiene el cargo de Embajadora en México del galardonado filme: “Keiko, the Untold Story of the Star of Free Willy” y es directora, productora y presentadora de su segundo documental independiente: MUSA: el arte de la conservación, acerca del museo subacuático de arte más grande del mundo, localizado en Cancún, Quintana Roo.

Sus grandes pasiones, el buceo, los animales salvajes y ahora desarrolla su carrera como conferencistas para compartir con los niños y jóvenes mexicanos que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, así como la importancia de conservar a nuestro planeta sano a salvo.

Este tipo de conferencias son una parte con las que la Universidad Tecnológica de San Juan del Río refuerza la formación integral de los alumnos en las que se involucran los valores y el cuidado de su entorno.

Comentarios

comments