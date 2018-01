Inaugura MAV las instalaciones de Entrenamiento y Desarrollo Policial

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias En esta administración, hemos decidido enfrentar a la delincuencia de una forma contundente”, afirmó el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, al poner en operaciones la Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo Policial .

El proyecto para formar y entrenar a los futuros policías y elementos en activo, de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, se invirtieron 7 millones 190 mil pesos Subrayó que este nuevo espacio de formación beneficia al municipio y las fuerzas de seguridad en tres aspectos, en lo individual ya que ahora el personal policial contará con un espacio óptimo para perfeccionar su acondicionamiento físico, aspecto determinante para la ejecución exitosa de operativos.

Un segundo aspecto, el beneficio institucional, ya que en estas instalaciones se podrán realizar las Evaluaciones de Competencias de la Función Policial, de conformidad con las directrices que establece el Programa Rector de Profesionalización Además de aquí los grupos especializados podrán implementar un programa de entrenamiento específico, para lograr intervenciones de seguridad, con mayor precisión.

El tercer beneficio de este espacio mencionó el interinstitucional, ya que a través de la nueva Subcomandancia se consolidará aún más la coordinación con las fuerzas de seguridad estatales, y municipales en materia de formación, desarrollo y operación.

“En este sentido, recalcó que esta nueva Subcomandancia tiene las puertas abiertas para recibir a integrantes de otras instituciones policiales y así sumar fuerzas bajo la meta compartida de combatir a la delincuencia y mantener la paz en nuestras calles Afirmó que al día de hoy no se cuenta con una infraestructura como esta, para ello, cuenta con una trotapista, pista de manejo, pista de infantería con zona de obstáculos tipo militar, zona de incursión urbana, casa de entrenamiento para simulacros de intervención y una aula de capacitación “Esta es una obra sin precedentes en Querétaro, y va a marcar un antes y un después en materia de formación policial, para el fortalecimiento del Programa Técnico Superior Universitario en Policía Preventivo Superior”, asentó “En esta administración hemos decidido enfrentar a la delincuencia de una forma contundente, sabiendo que la seguridad es un requisito indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de nuestra ciudad”, indicó.

En seguida, hizo ver que con la esta Subcomandancia se cuenta con una herramienta nueva y muy potente que pone el acento en la formación y consolida desde la base todas y cada una de las estrategias de seguridad y hoy más que nunca, el municipio de Querétaro necesita policías fuertes, bien preparados y comprometidos con su profesión, policías íntegros que busquen ante todo el bien superior de la ciudadanía.

“Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en esta administración no vamos a descansar hasta que todos los habitantes de Querétaro se sientan tranquilos y seguros, no vamos a descansar hasta garantizar un municipio en orden y en paz”, sentenció A su vez, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que a partir de este momento, la Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo Policial, albergará a los 54 instructores, de la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, certificados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 94 técnicas policiales y primer respondiente, quienes dirigirán sus esfuerzos a fortalecer las capacidades físicas de nuestra policía.

“Estas nuevas instalaciones, prototipo en nuestro estado, articulan dos elementos fundamentales para el ejercicio de la función policial: la Inversión estratégica para la especialización de nuestros mil 145 efectivos, y en consecuencia, la posibilidad de reforzar la eficacia en la actuación de nuestros policías”.

Recordó que se puso en operación el edificio del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, así como la creación de dicho órgano, dotándolo de facultades para ofertar educación de nivel superior e impartir la carrera de Técnico Superior Universitario en Policía Preventivo Municipal, la cual está siendo cursada por 108 alumnos y 29 elementos activos han aprobado el examen único para obtener dicho grado.

“Hoy, con la entrega de la Subcomandancia de Entrenamiento y Desarrollo Policial, cerramos un círculo en materia de profesionalización”.

