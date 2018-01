Descarta Gilberto Herrera posibilidad de candidatura

POR JAHAIRA LARA Noticias A pesar de que algunos partidos han considerado incluir en su plataforma electoral al rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruíz; el académico descartó que su nombre vaya a aparecer en las boletas el próximo primero de julio.

Aseguró que hasta el momento no tiene ninguna intención de contender por un cargo de elección popular en los próximos comicios, ya que su interés es continuar con su trayectoria profesional en la universidad; además de que señaló, hasta el momento no ha tenido acercamientos con ningún partido político.

Herrera Ruíz concluirá su periodo al frente de la Máxima Casa de Estudios el próximo lunes 15 de enero, por lo que a nivel mediático se ha manejado la posibilidad de que el académico encabece alguna candidatura, principalmente por parte de Morena, partido que se dijo interesado en figuras como la del rector.

Sin embargo, el académico consideró que es el posicionamiento de la institución lo que ven las fuerzas políticas. “A la fecha ninguna aspiración, la universidad es mi espacio, mi corazón está con los universitarios y aquí me quedo; además nadie me quiere (…) Continuaré laborando en la universidad, lo que sea, otras trincheras”. Reiteró que aquellas personas que lo consideran en las encuestas para ocupar un cargo político, es porque se piensa en la UAQ por la aceptación y logros, no en él como persona.

“Debo estar en último lugar en las encuestas, los que me consideran están considerando a la Universidad y no al rector; es la parte rica que la Universidad tiene, un posicionamiento y hay que seguirlo manteniendo y hay que recordar que la función de la Universidad es la educación”, planteó el rector, luego de que en su informe mencionará que la parte académica es más rentable que estar en las boletas electorales.

