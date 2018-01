La política es tiempo y circunstancia, soy un privilegiado: Loyola

Noticas Sin ninguna búsqueda Roberto Loyola Vera, el exalcalde capitalino aseguró que sólo tiene interés de participar en el proyecto de José Antonio Meade, “siempre lo he dicho, la política es tiempo y circunstancia, yo soy un privilegiado, porque nunca he buscado y he obtenido, nunca he solicitado y me han ofrecido, soy un agradecido con la vida, pero no estoy buscando nada”.

El político queretano aseguró que no es el coordinador de campaña en Querétaro de José Antonio Meade, y señaló que solo tiene el privilegio de ser amigo personal del precandidato a la presidencia de la República, “y hoy un militante más del partido que está sumado, por supuesto volcado a sumar en donde el partido me lo indique”.

Respecto al precandidato a la presidencia de la República, dijo es la mejor opción con la perfecta claridad respecto de lo que el país necesita, e insistió en que se debe rescatar a la persona, no solo al funcionario público, describiéndolo como un hombre de pasiones, logros personales y profesionales, así como una carrera limpia.

“Que sean los ciudadanos los que tengan la posibilidad de observar, de ver perfiles, trayectorias, incluso talantes de las propias personas, lo que se va a sopesar es a las personas que tengan capacidad de hacer propuestas y después traducirlas en programas de gobierno viables”, señaló.

