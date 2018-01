Piden acotar facultades discrecionales del SAT

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El Comisario de Coparmex Querétaro, Héctor Bernardo Romo González, señaló que se deben acotar las facultades discrecionales establecidas en las revisiones de la autoridad fiscal, como catalogar a algunos contribuyentes como EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, con lo cual ya no pueden facturar porque les cancelan los sellos digitales.

Durante un desayuno del sindicato patronal señaló que la Coparmex Querétaro respalda las propuestas del organismo a nivel nacional para afrontar las reformas fiscales de Donald Trump.

Estas se presentaron en diciembre y aún no tienen respuesta, las cuales se sintetizan en seis puntos.

Uno de ellos es precisamente el de los contribuyentes a los que se les encasilla como EFOS.

Detalló que la autoridad fiscal tiene tres parámetros muy concretos que automáticamente encasilla a los contribuyentes como EFOS: empresas que no tienen empleados; no tienen instalaciones o activos fijos; y no cuentan con personal, empleados o infraestructura.

Lamentó que la autoridad fiscal no tome en cuenta que “en los negocios de hoy por hoy cualquier “startup” no siempre está en condiciones de cumplir con esos parámetros, ya que si apenas está iniciando el negocio lo más fácil es que renta una oficina virtual.

Sin embargo, para el SAT ese contribuyente cae en la categoría de EFOS, se le cancelan los sellos digitales y no se le permite facturar.

“Eso sobrepasa las facultades establecidas en ley, se deben delimitar y decir cuando sí y cuando no”, acotó.

Detalló que otra de las propuestas que está empujando Coparmex nacional es que la deducción de prestaciones sea al cien por ciento, ya que actualmente el patrón solo puede deducirlas en un 47 o 53 por ciento.

Y lo mismo en el caso de las aportaciones para la creación o incremento del fondo de pensiones o jubilaciones que son deducibles al 47 o 53 por ciento, y la petición es que sea al cien por ciento.

