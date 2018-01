Fin de mes, plazo para definir aspiraciones electorales: FDS

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El plazo inicial para renunciar a gobierno del estado quien desee participar en las próximas elecciones constitucionales, se extenderá hasta finales de enero, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Originalmente el mandatario estatal había declarado que el plazo inicial era el 15 de enero, sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) ya ha determinado que hasta la primera quincena de febrero definirá quienes serán los que encabecen las diferentes candidaturas, por lo cual, al interior del Poder Ejecutivo se decidió ampliar el periodo para recibir renuncias.

Sin embargo aclaró que aún nadie ha manifestado su interés de convertirse en candidato o de participar en algún equipo de campaña.

“Todavía no (hay renuncias), voy a dar un espacio más porque mi partido todavía no comunica quién va a encabezar las diferentes candidaturas, finalmente hay tiempo hasta el 13 de febrero, daré tiempo al final del mes a ver si alguien de mi equipo está interesado; no voy a encajonarme en un día exacto”, precisó.

Domínguez Servién también se refirió a la declinación del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para contender por la candidatura a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”.

Esto, dijo, es una muestra de la unidad del partido.

“Ahí está la unidad del Partido Acción Nacional nuevamente demostrándose, que después de los suspirantes que querían encabezar el proyecto a la presidencia de la República, hoy por un proyecto de nueva Coalición PAN, PRD, MC estaba en nuestro compañero Rafael Moreno Valle, también Margarita que optó por la salida y Rafael Moreno opta por la unidad”, señaló.

